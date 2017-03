Marcus Miller, le coquet de la basse devenu poids lourd

Un murmure. Le confort marbré du Palace n’encourage pas aux cris, l’heure matinale non plus. Mais il y a dans la voix de Marcus Miller comme une retenue naturelle, une politesse bienveillante qui tranche avec l’énergie dont le bassiste est coutumier, une fois branché sur secteur. Quand il se raconte, l’Américain de 57 ans se décrit en artisan, pas en maître – bien qu’il se trouve à Lausanne jusqu’à samedi pour éclairer de son expérience les dix élèves de la Montreux Jazz Academy. Il pourrait se rehausser du col, lui qui a accompagné sur scène et sur plus de 500 disques des épées de la trempe de Miles Davis, Eric Clapton ou David Sanborn. «Que je fasse un album, un concert ou devant les jeunes de l’Academy, c’est le même job: écrire la suite de l’histoire. Il y a dix ans, je n’aurais pas été à l’aise dans ce rôle. Depuis, j’ai trouvé une méthode avec peu de mots, qui me permet d’enseigner en étant moi-même et en prenant du plaisir.»

«On me disait trop léger pour être bassiste, alors j’avais de la peine à lâcher ma clarinette»

Son premier prof, Marcus Miller en conserve un souvenir aussi tendre que vif. «Mon père m’a donné l’envie. Il jouait de l’orgue et du piano. Le voir répéter tous les jours m’a fait comprendre l’engagement que réclame la musique. Il m’a appris les bases du piano et voulait que je m’accroche, mais j’y voyais trop de contraintes et d’isolement – le piano est un instrument solitaire, exigeant. Aussi pour me démarquer un peu de mon père, je me suis tourné vers les cuivres.» Mais dans l’Amérique des jeunes seventies, la basse tient une place royale qui titille le jeune New-Yorkais. «C’était le son de la Motown! La première fois que j’ai branché une basse, c’était dans la cave d’un ami. J’avais 12 ans mais je me souviens de la sensation.» A ses mots, ses doigts claquent l’air, pincent des cordes imaginaires, appellent à la sarabande électrique. «Pourtant, ce n’était pas facile. A l’époque, la guitare basse était un instrument relativement neuf, joué par des mecs venus de la contrebasse. Des mecs massifs! On me disait trop léger pour devenir bassiste, alors j’avais de la peine à lâcher ma clarinette.»

Il lui fera assez d’infidélités pour s’imposer dix ans plus tard comme l’un des bassistes les plus solides et novateurs, capable de concilier muscle et mélodie à la frontière du jazz, du funk et du blues. Au point de séduire son héros d’adolescence, Miles Davis, qu’il suit en studio et sur scène dès 1981, à l’âge de 22 ans. Commencer par le meilleur ne comporte qu’un seul risque: celui de chuter de plus haut encore si l’on ne supporte pas la cadence. «Jouer de la basse demande de la discipline et un bon physique», résume le sportif de la Fender. Tôt ce matin-là, il a usé les tapis de course de l’hôtel. A l’heure du petit-déjeuner, il préfère l’eau plate au café. Son attention est complète, ses réponses articulées. Sur sa tête, son éternel galurin paraît comme neuf. Marcus Miller est un homme de contrôle et de précision.

Du jazz au punk

«A New York, on pouvait passer d’un club jazz à un club punk dans la même nuit. J’allais aux deux, mais je terminais dans le club jazz.» Et de décrire cette «quête de la perfection» qui animait les musiciens d’alors, «avec cette idée de rejouer à l’identique nos modèles. Aujourd’hui, Internet permet à chacun d’apprendre à reproduire n’importe quel morceau. Le niveau général est excellent, mais les individus plus rares. A l’époque, on devait se débrouiller. Chaque ville avait son propre son. Et celui de New York, c’était le méchant!» Bien que Marcus Miller habite désormais à Los Angeles, il assure que la ville de l’enfance marque l’âme. Il frappe sa poitrine: «New York reste là.»

Sa renommée, pourtant, l’a rendu globe-trotter. Et l’Amérique de Donald Trump ne lui donne pas envie d’y rester. Quoique. «C’est notre rôle d’aller vers ces gens-là. On doit redoubler d’efforts. Quelle chute! Avec Obama, nous avions le rap à la Maison-Blanche, tu imagines? Et là, Trump! J’ai l’impression que l’être humain doit toujours abuser avant de revenir à la raison. Un peu comme le synthé dans les années 1980! Sur certains de mes disques de cette époque, j’ai abusé.» (TDG)