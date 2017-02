«Ma voix a gagné en profondeur»

On y allait à reculons, à cette interview. Souvenirs pénibles d’une rencontre dans ce même hôtel zurichois, il y a cinq ans, avec une Amy Macdonald déjà idole des Suisses mais terriblement timide, limite apeurée, enchaînant les poncifs en regardant ses pieds. La porte franchie pour ce second round lié à un nouvel album après un long hiatus, la présence de trois managers attablés dans un coin ne présage pas d’une chanteuse plus assurée. Mais droite sur sa chaise, le regard très bleu fixant son interlocuteur, l’Ecossaise de 29 ans expose une confiance inédite. «J’ai grandi, reconnaît-elle sans fard. Je ne suis pas la plus forte des personnes, il m’a fallu du temps. Tout est allé très vite, du jour au lendemain la presse s’est intéressée à moi. Là, j’ai dix ans de carrière, je me sens plus à l’aise. Et j’ai un peu plus de vécu, ça aide à se raconter!»

La pop star aux 8 millions de ventes

Sans partager le passif rock’n’roll d’un Peter Doherty, dont elle chanta le panache mortifère sur Poison Prince, son premier succès en 2007, Amy Macdonald a effectivement une vie à part. Un succès contenu à quelques territoires européens (Allemagne, Autriche, Hollande, Suisse, Angleterre) mais d’une taille maousse (8 millions de ventes); un statut de pop star qui ne l’empêche pas de se balader incognito; une notoriété que nul scandale ne nourrit, malgré les allures étonnamment bad girl de la gentille tatouée, dont un crâne et des roses ornent le bras gauche. «J’ai enfin pu m’offrir le temps de rester quelques mois avec ma famille. J’ai pu promener mes chiens, retrouver la campagne de Glasgow, revoir mes amis… J’ai visité beaucoup de pays mais jamais je n’imaginerais vivre ailleurs qu’en Ecosse. Je suis très patriotique.» Avoir participé à la campagne en faveur de l’indépendance a sans doute aidé à aiguiser sa personnalité nouvellement solide.

Autre signe de maturité, un album assez loin des joliesses boisées de ses premiers pas, sur lequel la voix impérieuse de la demoiselle dompte des tempos plus véloces sans quitter jamais le terrain de la «folk pop». Bien qu’une version acoustique des chansons soit disponible en fin d’album, la guitare sèche, qui ne quittait pas Amy en photo, n’a pas servi de colonne vertébrale. Elle l’admet volontiers. «Pour tout vous dire, je n’adore pas en jouer. Je préfère me concentrer sur mon chant. Je ne suis pas devenue une meilleure instrumentiste depuis mes débuts, par contre ma voix a gagné en force et en profondeur. En studio et sur scène, j’ai assez de bons musiciens à qui confier les guitares.»

Voir Michael Jackson à 5 ans

Cinq années entre deux disques: une éternité pour le marché musical. Championne de la vente d’albums en 2012 (CD et ventes numériques), Amy Macdonald revient dans un univers de streaming et de singles. Elle ne s’en inquiète pas. «La façon avec laquelle les gens vont recevoir ma musique ne me perturbe pas quand je compose. On verra. Les vinyles ne se sont jamais aussi bien portés. Je suis d’une génération venue à la musique avec le CD, j’ai encore ma collection chez mes parents, mais j’avoue que je ne les écoute plus.»

Son premier souvenir a même la forme d’une cassette, un Best Of des Beach Boys offert par ses grands-parents. «Et Thriller, de Michael Jackson, c’était un vinyle de mon père. C’est dingue, l’impact d’un seul concert. Je me souviens bien de la route pour descendre de Glasgow à Londres, où mes parents nous avaient amenés voir Jackson pour la tournée Dangerous. J’avais 5 ans! On avait fait tout le trajet en voiture, il y avait un embouteillage monstre autour de Wembley. J’ai retrouvé toutes ces images lorsque le succès m’a frappée. Du jour au lendemain, je jouais dans des festivals où les tentes débordaient de monde. Je le comprenais pour Michael Jackson. Mais pour moi?» (TDG)