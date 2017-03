Les grandes gueules sont en bonne voix

Lundi 20 mars, Voix de Fête ouvre ses portes. Le festival «francoresponsable», 19e édition, déploie ses nombreuses scènes dans la ville pour une pleine semaine. Dans le «in», on filera du Chat Noir à l’Alhambra écouter la fine fleur des chanteurs d’aujourd’hui. Tandis que s’installera entre deux, dans la salle communale de Plainpalais, le point central de la manifestation, ce pré carré idéalement centré où les organisateurs cultivent l’esprit propre à Voix de Fête, alliance de musique et de bonne humeur sur le zinc. Quant au «off», celui des Bars en Fête qui a débuté mercredi passé, il visitera au total douze cafés de la place. Pour se terminer avec cette soirée finale, dimanche 26 mars, lorsque les deux programmes se retrouveront à l’occasion d’un plateau commun au Chat Noir.

D’une programmation fournie en séductions diverses, il y a pléthore de choses à dire. Pour notre part, nous avons retenu par-dessus tout trois têtes d’affiche. Trois chanteurs de caractère, trois gueules de l’art vocal.

Où sont les femmes?

Philippe Katerine et ses airs d’anti charmeur, un trublion à rebours de la variété (lu 20, 20 h 45, Alhambra, complet). Didier Super et ses pamphlets à l’acide, ou comment racler le fond de la bêtise pour mieux l’évacuer (me 22, 21 h 30, Casino Théâtre). Dick Annegarn enfin (sa 25, 21 h 30, Casino-Théâtre). Un vibrant troubadour hollandais, ce dernier, pour qui la poésie, portée par le blues, cultivée dans une lenteur magnifique, reste cette matière orale dont on boit les sons pour s’enivrer. Trois hommes, et non des moindres, dont la venue à Voix de Fête suffit à faire l’événement. Et, somme toute, trois empêcheurs de chanter en rond. Avec Philippe Katerine, Dick Annegarn et Didier Super, la chanson francophone devient essentielle à notre intellect, et notre bonheur. Les voici les trois en interview (lire ci-contre).

Il manque des femmes du même tonneau? Elles existent, pourtant, les reines de la rime, les auteures renversantes. On aurait voulu une Brigitte Fontaine pour compléter le tableau; elle n’est pas là cette fois-ci. Côté féminin, pourtant, Voix de Fête a invité quelques belles chanteuses: Fischbach (je 23, 23 h 15, salle communale de Plainpalais, guinguette) vaut certainement plus que le phénomène franco-pop qu’elle a suscité. A-Wa, côté international (sa 25, 00 h 15, salle communale, grande scène), fait sensation avec ses belles voix yéménites. Samia Tawil, côté genevois, roule d’un rock ancré dans une féminité charmante.

Signalons la présence de nombreuses découvertes. C’est là du reste la raison première de Voix de Fête. VioleTT Pi, Mary Zoo, Nicolas Michaux, Dorothy Brown, Last Minute Panic, artistes québécois, français ou suisses (lire ci-dessous), le festival tient à son rôle de défricheur. C’est, notamment, le Salon Contacts et ses concerts gratuits, vendredi 24 et samedi 25 mars dès le midi venu à la salle communale de Plainpalais. Y jouera Sandor (sa 25, 17 h, salle communale, guinguette), chanteuse vaudoise dont on dit grand bien. Elle n’a encore aucun album à son actif et livrera son premier EP à quatre titres, Bar de nuit, le 31 mars prochain, promesse de monts et merveilles.

Hop, hop, voilà le hip-hop!

Voix de Fête se devait de renouveler son public, toucher une nouvelle clientèle pour relancer sa billetterie. C’est chose faite grâce au volet rap de la programmation. Plus moyen de faire sans! Voix de Fête, en 2017 comme pour les éditions précédentes, livre donc ce qu’il faut de rappeurs francophones à la mode. Si Youssoupha, Demi Portion et Guizmo constituent la part des jeunes (ve 24, salle communale, grande scène), Féfé et le très littéraire Gaël Faye, suivi du néo-new wave Lescop, devraient séduire un public plus âgé (je 23, grande scène).

Voix de Fête 19e édition, du 20 au 26 mars. Infos: voixdefete.com

Naturalisme

Philippe Katerine, de l’obscénité à la douceur

«J’ai toujours rêvé d’être détective. J’adore mener des enquêtes. C’est ce que je fais en écrivant des chansons. Sur l’environnement, sur ma vie, celle des autres. Je peux passer des heures à observer les gens.»

Pince-sans-rire au premier abord, parangon du goût le plus douteux – voyez ces plumes de faisans en guise de coiffe – Philippe Katerine reste ce chanteur quelque peu repoussant. Mais qu’on se penche pour de bon sur son œuvre: sa profondeur est inouïe, aujourd’hui plus encore qu’hier.

Il faut écouter Le Film, son dernier album, sans doute le meilleur. Au début, il y a ces carnets dans lesquels Katerine couche ses pensées, parfois les plus viles. Son père vient de mourir. Katerine cherche à se débarrasser d’un poids. Sans aucune intention d’en faire des chansons. Non loin traînait cependant un vieux piano droit. Katerine n’en savait jouer, mais compose dessus. «Quelque chose s’est passé, naturellement.» Le Film est sorti du bois, qui parle de l’enfance, évoque les sorties en auto, les non-dit familiaux. Et la descendance qui, à son tour, fait de l’orphelin un futur vieux. Que dire de 3 ans, cette petite ritournelle décrivant le comportement, l’allure, des enfants en bas âge? Extrait choisi: «Ils restent une heure dans leur caca/et ça ne les dérange pas.» Le verbe cru suggère l’ironie. Pourtant, il n’y a là que description réaliste. Katerine, le naturaliste de la chanson? En tenue de plage pour scruter la variété estivale (l’album Magnum), en collant rose pour reluquer les danseurs en boîte de nuit (Robots après tout et son hit Louxor, j’adore), Katerine s’impose en ethnographe de la culture populaire française, des années 1980 à nos jours. «J’ai bien conscience qu’il ne s’agit que de subjectivité. On passe comme un coup de vent. C’est une idée de la réalité à un moment précis. Les choses bougent constamment, et moi aussi. En revanche, je peux restituer avec exactitude ce que je suis à ce moment-là. Que ça soit véridique ou non. Moi-même, je l’ignore complètement…»

Katerine a raison. Son sens de l’observation affûté, la patience qu’il met dans le regard, même dérisoire, est une aubaine. Principalement pour ce qu’il contient de personnel. «Donner de l’intime, je l’ai toujours fait, ça fait partie de mon hygiène de vie. Une hygiène qui peut devenir celle des autres, du public.» Pourtant, s’exhiber reste une chose «terrible». «Heureusement, je ne me pose pas la question. Quand j’ai commencé, j’étais beaucoup plus pudique. Aujourd’hui, c’est plus franc jeu. C’est l’émotion que je peux ressentir, chose qui me rebutait il y a cinq ans. L’émotion me paraissait obscène. Aujourd’hui, je l’accepte. C’est un changement hormonal. Il y a aussi l’acteur que je deviens, sans faire exprès. Enfin, j’ai du plaisir à chanter. Ce qui n’était pas le cas avant. C’est lié aux chansons du nouveau disque aussi: elles sont chargées d’émotions.»

A Voix de Fête, pour la première fois, Philippe Katerine se présente en duo. Avec la pianiste Dana Ciocarlie, Elle vient du classique. Il y trouve un équilibre, fragile, essentiel: «Chaque soirée devient un événement majeur, car tout peut advenir. C’est la recherche d’une vie sublimée. Cela peut provoquer de l’ennui, du dégoût, parfois l’extase. Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est qu’on ne peut pas le prévoir.»

Katerine Lundi 20 mars, 20 h 45, Alhambra (complet)

Ivresse

Dick Annegarn, l’orateur merveilleux

Dick Annegarn, on le retrouvera samedi 25 mars au Casino Théâtre pour un tour de chant qu’il promet particulièrement soigné. Hors scène, on l’écouterait des heures encore nous expliquer son art, cette musique nourrie de blues terreux, de folk boisé, de swing élégant. Un art des mots aussi, cherchant dans des tournures rustiques et veloutées la vision juste, l’image poétique transcendantale.

Dick Annegarn est chanteur, et guitariste. Ses albums recèlent des trésors mélodiques, et des splendeurs langagières. Longuement mûrie, sa manière lui est propre, et sa voix, comme son phrasé, reconnaissable entre toute. De Sacré géranium, en 1974, à Twist, son 18e album en 2016, c’est plus qu’une génération qui s’exprime, c’est un revers de la culture européenne en dépit de frontières de langues. Des années hippies passées à Bruxelles, où l’étudiant hollandais mêle le néerlandais aux parlers des métropoles, «novlangue» spontanée charriant aussi bien de l’anglais que du français, Dick Annegarn a fourni sa plume, extrait sa poésie.

Son intérêt pour la littérature orale, «l’oraliture» selon la formule de l’écrivain créole Edouard Glissant, vient de là. Et Annegarn en a fait son pain quotidien.

«Je suis un enfant du folk, de la transmission orale, comme tous ceux qui n’oublient pas les paroles. C’est tardivement que je me suis rendu compte que la chanson est le meilleur véhicule du spoken word. Dylan aussi faisait du slam. Et l’on retrouve cet art dans toutes les cultures. Basques, Berbères ou Khmer, tous ont leurs orateurs, leurs bonimenteurs, leurs clowns. Joutes, proverbes, parlé stylé, les prières, l’éloquence: c’est tout ce que l’homme pratique depuis 350 000 ans.» Et tout ce que Dick Annegarn entend préserver. Lorsqu’il ne chante pas, cela se passe au sein du Festival du verbe, qu’il a fondé à Saint-Martory. Et dans ce village aux pieds des Pyrénées que notre homme a initié la «verbothèque», fin 2016, où sont rassemblés livres et captations vidéo documentant les parlers de France et les comptines populaires.

«Le côté évanescent d’une chanson qui n’a pas d’auteur cache un peaufinement progressif. La claire fontaine, par exemple: chaque nouvelle version est un aboutissement temporaire. On améliore des formules, on change des phrases, selon l’actualité, et selon comment ça tombe dans la bouche. Mes propres chansons suivent ce procédé. Bébé éléphant (ndlr: en 1974) est inspiré de I Was Born in Portland Town du banjoïste Derroll Adams. Je trouvais cette chanson astucieuse, rythmiquement, métriquement. C’est une chanson américaine, j’en ai fait une chanson en français. Ubu (1974) part du refrain «Elle avait de tout petits petons» du Valentine de Maurice Chevalier. Ubu a eu ainsi un «tout petit zizi». On adapte, on adopte. Une chanson est un enfant qu’on accompagne, qu’on éduque, jusqu’à le poser sur un album.»

Il y a la transformation. Il y a l’ivresse ensuite. Ivre, ou amoureux, ou les deux, Annegarn a beaucoup marché, lu Steinbeck, écouté Roy Orbison. «Pour arriver à cette poésie paysanne, il faut écrire rapidement. Pour écrire rapidement, il faut bouger son cul! Ce n’est pas avec son dictionnaire qu’on écrit ce genre de chanson.»

Dick Annegarn Samedi 25 mars, 21 h 30, Casino Théâtre.

Violence

Didier Super, la thérapie de l’outrance

On l’avait aperçu les premières fois il y a une dizaine d’années, devant un parterre de punks qu’il invectivait copieusement. Didier Super chantait des choses inavouables, jouant sur les clichés racistes, misogynes, anti-enfants, anti-vieux, anti-tout. On va tous crever, Y en a marre des pauvres, Petit caniche, peluche pour vieux… «Et puis, à la fin, on se fait du bien, hein!» Grand expert en déballage des mauvais sentiments, sociothérapeute usant de l’outrance comme catharsis, Didier Super s’était fait une réputation de chanteur à l’humour très méchant. Tout cela faisait du bien, oui.

A rebours du bon goût, celui qui braillait dans les festivals alternatifs en lâchant forces insultes au public, lequel n’en demandait pas moins, a depuis mis les choses au clair: «Ça ne sautait pas aux yeux de tout le monde, mais c’était du théâtre. La sono avait du mal à couvrir le bruit des chiens de punk – très bien parqués, ici en Suisse. La musique, je n’en ai rien à foutre. Tout a déjà été fait. Passons à autre chose.»

Désormais, Didier Super joue devant un public assis, comme ce sera le cas à Voix de Fête, le 22 mars au Casino-Théâtre. Et s’il a mis en gros, sur l’affiche, le mot «concert», juste à côté en tout petit, un «pas du tout» ajoute à la confusion. Non, Didier Super n’est plus en concert… Ta vie est plus moche que la mienne est un spectacle. Il fait suite à Et si Didier Super était la réincarnation du Christ. Sur scène, il y a bien quelques mélodies, accompagnées de cette guitare affreuse. Le reste? Pur théâtre.

L’intention reste la même, cependant. «J’avais envie de mettre la stupidité ailleurs que dans des chansons. La stupidité est telle, dans le quotidien médiatique, que je rajoute une ligne toutes les semaines. C’est impensable, tout ce qu’on nous donne comme cadeaux. Les sujets lourds et pas drôles sont pour moi du pain bénit.»

Surjouer le racisme pour le rendre tout entier à sa bêtise, retrousser les clichés comme une peau du lapin: un réflexe sanitaire? «Et je serais la soupape de la cocotte-minute, le complice du pouvoir en place? Je n’en sais rien. Quant à aiguiser l’esprit des gens… Au mieux, j’utilise des formules efficaces, des images et des phrases simples pour rappeler au public des choses qu’il sait déjà sans les voir de manière aussi directe. S’il fallait apprendre quelque chose d’utile, je dirais ceci: un Jean-Pierre Foucault, qui n’a jamais un mot plus haut que l’autre vis-à-vis de son public, ce qu’on appellerait du respect, aime-t-il pour autant les gens? Je ne le pense pas. Au contraire, lorsque je brosse l’auditoire, je m’aperçois que ça lui fait du bien. Comme Coluche en son temps, comme Groland aujourd’hui.»

Il serait bon de savoir, enfin, que Didier Super est issu du théâtre de rue. C’est là sa première nourriture, une culture du spectacle façonnée à la débrouille, à l’aune d’une inventivité débridée. Où le music-hall, le cabaret, la chanson aussi, tout cela se mêle dans un grand bastringue de bric et de broc catalysé par les arts du cirque. Voilà pourquoi Didier Super affirme, sans rire, que son truc à lui, c’est le vélo. Créé en 2002, son duo de BMX acrobates, Les Têtes de vainqueurs, tourne toujours. F.G.

Didier Super Mercredi 22 mars, 22 h, Casino-Théâtre

(TDG)