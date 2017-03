Les Soul Sisters, quatre Genevoises vibrantes

Licia Chery, Lesley Reynolds, Laure Verbrègue et Awori sont les Soul Sisters. Quatre vocalistes issues de la scène du bout du lac, aux parcours divers – l’une vient du classique, cette autre du gospel, celle-ci du hip-hop… – réunies sous un unique credo. Celui, vibrant, de la soul. Des années 60 et 70 principalement, de Nina Simone, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire. Ou celle, récente, de Raphael Saadiq et Kaytranada. Qu’importe le titre en fait, tant qu’on a l’émotion, tant qu’on sent la soul qui vous prend aux tripes.

Tel est le défi des Soul Sisters, qui font ici leur seconde apparition sur scène. Une première sortie, en septembre 2014, avait fait le plein dans la petite salle du Silencio. Forte de ce succès local, l’équipe se produit cette fois-ci à l’Alhambra. De jeudi à dimanche, pour quatre soirs d’affilée. Un sacré pari. Si Licia Chery et Awori mènent chacune leur propre carrière artistique, Lesley Reynolds et Laure Verbrègue sont inconnues au bataillon.

Initiateur du projet, Vincent Jacquemet, ancien patron du Silencio, concrétise ici sa passion pour la soul music. Un intérêt qu’il partage avec le claviériste genevois Matthieu Llodra. Ce dernier s’est chargé des arrangements instrumentaux, dont participe une section cuivres. Ernie Odoom, figure fameuse du groove genevois, s’est occupé du chœur. Deux danseurs complètent le tableau. «L’objectif est de proposer un show global. Et montrer qu’à Genève, nous avons un tel potentiel», indique Vincent Jacquemet, qui compte sur le bouche-à-oreille pour remplir l’Alhambra. Affaire à suivre…

Soul Sisters Du je 2 au di 5 mars, Alhambra. Infos: soulsisters2.ch

(TDG)