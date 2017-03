Les Bars en Fête, côté punk

Depuis huit ans qu’ils parsèment la ville de concerts au débotté, animant les nuits festives de chansons pleines d’espoir et de rébellion, les Bars en Fête séduisent un large public. C’est ainsi, au fil des éditions, que le «off» du festival Voix de Fête, inspiré par les bars des Transmusicales de Rennes, consolide sa réputation. Ce qui a lieu de plaire également aux cafetiers, lesquels, avoue le programmateur Alexandre Bollinger, participent de bon cœur à la fiesta musicale. Sur les douze lieux, on compte trois nouveaux venus cette année: L’Accolade, le Café du Grütli et La Bretelle. Joli tableau.

Depuis mercredi et jusqu’au dimanche 26 mars, une vingtaine de concerts figurent au programme, à apprécier entre deux pots. On ne vous les donne pas tous, prière d’aller voir sur le site https://www.barsenfete.com . Voici déjà ceux qu’on réclame à cor et à cri:

Jeudi 16 mars, 18 h 30, Urgence Disk En 2017, les Bars en Fête fréquentent assidûment le magasin de disques sis au rez de l’Usine. Celui-ci s’y connaît en concerts: il en programme pléthore durant toute l’année. Ça tombe bien, c’est jeudi, Voix de Fête, le «in», ne commence que dans quatre jours et l’on a déjà grand appétit de musique. Trio québécois, Benoît Paradis

balance des swings nonchalants en chantant «Si tu veux qu’on t’écoute, faut qu’ça parle de cul c’t’affaire.» Chanson politique.

Samedi 18 mars, 21 h, Café du Cinéma Cabaret déglingué, poésie grinçante, contemporain haché menu: Dorothy Brown, Dorothée Lebrun à la ville. Cette Normande arrivée à Genève par la filière alternative navigue entre dada et postrock. Subtil, sombre et puissant. Chanson au rasoir.

Lundi 20 mars, 18 h 30, Urgence Disk Une onomatopée? Un cataplasme? Objet musical de bric et de broc, le duo stéphanois Schlaasss – femme qui rappe comme dans les clips virils, homme qui vocalise comme dans les clubs moites – chante pêle-mêle la nature retrouvée, une «coupe au bol pour les testicules» et les aventures perverses d’un dauphin nommé Philippe… Chanson retorse, à prendre ou à laisser. Comme la proposition suivante, du reste.

Jeudi 23 mars, 22 h 30, Le Marchand de Sable Les paroles sont d’une niaiserie affolante, la musique d’une pauvreté alarmante, le résultat à se rouler par terre. L’Armée du Love , c’est un peu le retour du punk dans la chanson comique, la variété rap soignée à coups de vagissements érotiques, sorte de Stupeflip obsédé par le mauvais goût. Où la scène devient prétexte à organiser un défouloir stylistique, du grindcore au R’n’B. Parfois, oui, ce genre d’objet procure du plaisir.

Samedi 25 mars, 18 h 30, Café du Grütli Une première pour le restaurant du Grütli, qui entre cette année dans la valse des Bars en Fête. Dans le genre chanson à l’ancienne, pompe sur la guitare, format minimal pour balancer le maximum de jus avec les textes et la voix, on attend Garance. Un blaze un peu trompeur pour une jeune femme dont les rimes et le timbre de glotte cognent avec justesse, à l’image, entre autres, du titre Jour de poisse.

Dimanche 26 mars, 19 h, Chat Noir Deux Genevoises armées de saturations, c’est Last Minute Panic, duo fort en riffs. Une bonne baffe rock pour terminer l’édition 2017. Au Chat Noir, parce que le «in» de Voix de Fête les voulait aussi. Le «off» qui rejoint le «in», c’est l’hallali final de Voix de Fête.

Bars en Fête Jusqu’au 26 mars, douze cafés de la ville. Concerts au chapeau. Infos: barsenfete.com

(TDG)