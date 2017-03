Leif Ove Andsnes, l’évidence par le piano

La Suite Holberg op.40 de Grieg jouée par une petite vingtaine d’archets, posture debout, délestés de tout pupitre: le concert donné vendredi à Genève par l’Orchestre de Chambre de Norvège a été marqué d’entrée par un trait distinctif curieux, qu’on observe très rarement sur les scènes. La signature principale de cette jeune formation étant de déployer une partie de son répertoire en se passant de partitions et en jouant ainsi par coeur. Simple trouvaille formelle? Pas vraiment. A y regarder de plus près, on trouvera aussi un fond consistant: par cette approche, la direction artistique entend rétablir le contact visuel et physique entre musiciens et public. Contact trop souvent muré par les postures traditionnelles. Elle dit aussi vouloir donner une continuité entre les vibrations musicales et les mouvements des artistes engagés dans le jeu. Intention noble, donc. Ainsi, au Victoria Hall on aura été frappé par le degré d’implication des musiciens et par une grâce sonore palpable à tout instant. Du «Prélude» initial au «Rigaudon » qui a clôt cette première pièce au programme, on a savouré la belle souplesse des phrasés, les dynamiques fines entre les archets et les ambiances subtilement feutrées des mouvements lents (très touchant «Air »).

De la suite de la soirée, garnie par les Concertos pour piano N°20 KV 466 et N°22 KV482 de Mozart, il faut relever la direction économe et précise de Leif Ove Andsnes. Et surtout sa faculté a dégager et à enluminer d’un toucher limpides les passages tantôt enjoués (l’«Allegro assai» du K466) tantôt crépusculaires (un émouvant «Andante» du K482). Le piano du Norvégien scintille avec un cantabile à l’évidence désarmante. Il est servi en cela - il faut le souligner - par un dispositif technique (22 petites pièces en bois, de fabrication allemande, posées à différents points du piano) qui arrondit les sonorités en même temps qu’il éclaircit avec précision le propos musical. Andsnes s’en sert depuis une année. Son talent ne fait que rayonner davantage. (TDG)