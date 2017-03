Le rock a mal à son 2e pilier

La prochaine fois, on parlera du nouvel album du Roi Angus. Un groupe genevois de chanson rock psyché qui cartonne! On pourrait même s’y attaquer dès aujourd’hui, évoquer les coulisses de la création artistique. Ou discuter de l’économie domestique des musiciens... Par exemple, comment font les rockers pour fournir leur 2e pilier? Cette question, aujourd’hui, tenaille l’ensemble de la scène genevoise.

Une charge administrative de poids

On connaît la loi cantonale sur la culture, réclamée depuis des décennies par les milieux artistiques: déjà soumis aux cotisations AVS depuis 2010, les employeurs des artistes, depuis 2015, doivent également payer la prévoyance professionnelle dès le premier franc versé. Or, la Ville de Genève, qui n’y est en rien obligée, songe sérieusement à imposer à quiconque demande une subvention d‘amener la preuve qu’il est affilié à une caisse de prévoyance. La loi devient autrement contraignante, la Ville restant le principal bailleur de fond en matière d’aide à la création. Le changement est de taille, et devrait se concrétiser en 2018 au plus tard. Voilà ce qui suscite la grogne des milieux artistiques.

Reste à savoir qui sont les employeurs des musiciens. Qui, à Genève, demande fréquemment les services d’un groupe de reggae, d’un chanteur pop, d’un DJ techno? Ce sont les associations à but non lucratif, nombreuses au bout du lac, le plus souvent bénévoles. Or, avec la cotisation au premier franc se pose une question cruciale: ces associations peuvent-elles assumer correctement le rôle d’employeur, avec la charge administrative qui lui sied et le coût financier qui s’ensuit?

La prévoyance professionnelle, comme l’assurance d’un revenu minimum pour sa retraite, est une belle invention. AVS, chômage, solidarité, allocations familiales, assurance maternité: l’employeur extrait du salaire les cotisations nécessaires. Mais quid du résultat lorsque le salaire moyen, le cachet comme on dit dans le métier, ne dépasse pas les 300 francs? Voilà une situation courante dans le milieu des musiques actuelles.

«Il est normal qu’une association assume les obligations de l’employeur, c’est la loi», répond Anne Papilloud, secrétaire générale du Syndicat suisse romand du spectacle. De son avis, cependant, la loi reste difficile à appliquer: «Les musiques actuelles constituent un secteur où les moyens de production sont les plus bas en regard du nombre important de spectateurs. Quant aux bénévoles, la plupart de ces gens n’ont pas les moyens, financiers, techniques, de temps aussi, pour assumer une telle charge administrative.» La cotisation au premier franc de salaire est-elle cette charrue à chien qu’on espère tout en maudissant le manque d’alternative? «Il y a dix ans, l’idée était pertinente. Mais les conditions de travail sont beaucoup plus dures aujourd’hui.»

La fin du bénévolat?

Il nous faut alors sonder cette population d’artistes du cru, talentueuse il va sans dire, mais qui ne vit pas de son art, faute d’en tirer un revenu suffisant. Or, là où les danseurs, les comédiens aussi ont, depuis longtemps, imaginé leurs propres caisses de prévoyance, et peuvent caresser l’espoir d’un emploi mieux rémunéré et de plus longue durée (dans une compagnie conventionnée, dans une institution théâtrale de la place), les musiciens en revanche, dans le classique encore mais surtout dans les musiques actuelles, pataugent dans un vide structurel.

Parmi nos témoins, on retrouve Le Roi Angus, en la personne de Martin, son chanteur: «En moyenne, nous gagnons 1200 francs par concert, partagés entre six personnes, y compris notre ingénieur du son. Avec cela, nous payons le transport, le logement, le matériel, sans compter le studio d’enregistrement, entre 10 000 et 30 000 francs. Pour être dans les règles, nous avons notre association.» Mais, poursuit Martin, «à chaque signature de contrat avec une salle de concert, s’il est stipulé que 50% du cachet doit être versé en salaire, tout le monde sait que ce n’est pas possible, puisqu’on n’aurait plus assez pour payer les charges sociales». Dépité. Comme le sont tous nos interlocuteurs. «Indépendant?! Pas les moyens, lâche un fameux rocker de la place. Depuis trois ans, je n’ai jamais touché un sou avec la musique. Sinon en enseignant…»

Les associations ne sont guère plus enthousiastes. Ainsi d’Alexandre Bollinger, de La Teuf, responsable des Bars en Fête, le «off» de Voix de Fête: «Le plus gros problème, c’est la lourdeur administrative. Allez trouver un bénévole qui accepte de faire comptable!» Le sujet vaut largement une thèse, et Jérémie Decroux de l’APROD, organisateur du festival Débranché, en a fait son travail de mémoire en gestion culturelle: «Le coût de la vie augmente, les subventions baissent, il faut payer plus. En mettant à mal les associations bénévoles, c’est, encore une fois, l’artiste qui est touché!»

Des métiers précaires

On voudrait savoir quelle masse salariale représente tous les cachets, même les plus ridicules, mis bout à bout. Problème, selon Anne Papilloud, «une très grosse occurrence du travail au noir prévaut dans le domaine des musiques actuelles».

On entend volontiers, par conséquent, les propos des autorités. La Ville de Genève, principal bailleur de fonds en matière d’aide à la création, se devait d’amener son point de vue: «Toutes les grandes institutions, théâtres et grands orchestres, paient les charges et la Ville vérifie, rassure le magistrat en charge de la culture et du sport Sami Kanaan. Les festivals aussi jouent le jeu, même si leur situation est moins évidente.» Sami Kanaan de constater, encore, que si les rockers représentent la branche la plus précaire des arts en général, les artistes contemporains ne sont pas mieux lotis en termes de revenus. Quant à trouver la bonne solution, le magistrat évoque la Conférence des villes suisses en matière culturelle: «Recommandation a été donnée que les charges et la prévoyance soient assurées. Que le mandant, festival ou club, complète le montant lorsqu’un artiste indépendant cotise.» Et les autres, les sans-grade? «Si on établit un système, ce sera au premier franc.»

Cela signifiera-t-il pour autant que chacun paiera son dû? «Contrôler aura aussi un coût, relève Jérémie Decroux, de l’APROD. Encore de l’argent qui ne sera pas investi dans la création…»

(TDG)