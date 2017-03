Le retour de l’éternelle nouvelle star

Tout était prêt pour le feu d’artifice. Une réputation critique excellente, élevée dans la country-rock alternative et un premier disque solo (Heartbreaker) à la beauté intense. Une extraction populaire comme on n’ose plus l’imager, dans un coin paumé de la Caroline du Nord et sous la douce férule de sa grand-mère, le papa s’étant fait la malle et la maman galérant sévèrement. Une belle gueule avec des mèches rebelle et un regard prêt à bouffer le monde. Un caractère entier et un talent de compositeur prolifique. Même le nom sonnait comme une star: Ryan Adams. L’allumage de la fusée était prévu le 7 septembre 2001, et la chanson vers le succès se nommait New York, New York…

Quatre jours plus tard, le morceau devenait un hymne à la cité meurtrie. Le symbole était beau mais l’impact promotionnel, dans les semaines qui suivirent le traumatisme national, peu efficace. Ryan Adams avait raté son envolée vers les strates de la pop. Pas grave. Le rock, alors en plein retour de grâce avec les Strokes et les White Stripes, avait trouvé un nouveau missionnaire, le genre de chien fou capable de composer 3 ou 4 chansons par jour, de rendre jaloux Noel Gallagher lui-même par sa reprise de Wonderwall, de se voir inviter sur scène par Elton John et de séduire Winona Ryder — et de se faire jeter par celle-ci, lui inspirant encore plus de chansons à cœur fendre.

Dans la lignée de Bob Dylan

Seize ans ont passé. Ryan Adams a prouvé que son authenticité n’était pas une astuce marketing. Sous les projecteurs ou dans son coin, il a forgé une œuvre de bénédictin, avec 16 albums officiels sous son seul nom, plus une myriade de projets punk (The Finger), hip-hop et même black metal sous le pseudo de Werewolph. Quand il s’ennuie, il reprend l’intégralité de l’album 1989 de Taylor Swift. Et quand survient une nouvelle rupture amoureuse avec une actrice (Mandy Moore, sa femme en l’occurrence), il empaquette une nouvelle fournée de chansons qui font la chair de Prisoner, son dernier-né.

A 42 ans, le chanteur s’impose comme un pilier américain de la tradition rock née avec Bob Dylan, où le texte entre en résonance avec une humeur musicale et une ambition littéraire, où la forme instrumentale convoque tous les folklores américains, de la country au rock’n’roll, des morsures électriques du punk aux senteurs boisées de la folk. Dans la lignée des Tom Petty et autres Bruce Springsteen, Ryan Adams attend peut-être que les circonstances élisent l’un de ses albums au rang de chefs-d’œuvre — l’époque, sans doute, le permet moins. Encore une fois, tant pis. Le surdoué compose, joue, produit comme il respire. Un souffle régulier et rassurant dans une Amérique aux vents mauvais. (TDG)