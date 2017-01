Le jazz scandinave chauffe le Sud des Alpes

En 1971, le pianiste suédois Bobo Stenson enregistrait son premier album pour le label allemand ECM, fraîchement fondé. Avec ECM, le jazz européen prenait son envol; avec des musiciens norvégiens, suédois, danois, finnois aussi, une nouvelle génération d’improvisateurs voyait le jour, qui allait s’imposer au-delà de leurs frontières nationales. Qu’on songe au saxophoniste Jan Garbarek. Ou Bobo Stenson.

Ce dernier, âgé aujourd’hui de 72 ans, joue en trio dimanche 15 janvier au Sud des Alpes, dans le cadre d’un minifestival de trois jours, baptisé Welcome Scandinavia. Jeune virtuose danoise, la saxophoniste Mette Rasmussen se présente en quintet vendredi. Tandis que le samedi, on écoutera le trio norvégien 1982, avec Nils Økland (violon), Sigbjørn Apeland (piano) et Øyvind Skarbø (batterie), des musiciens coutumiers du label ECM…

«Welcome Scandinavia» Sud des Alpes, rue des Alpes 10, du ve 13 au di 15 jan, Infos: amr-geneve.ch

(TDG)