Le Roi Arthur déploie son éclat au Victoria Hall

Approcher les mythes fondateurs du Royaume-Uni? Henry Purcell, figure incontournable de l’expression musicale baroque, en donne un prétexte saisissant, avec la pièce la plus populaire de son vaste répertoire vocal: King Arthur, or the British Worthy. En suivant la trame de ce sémi-opéra en cinq actes, on voit s’ériger, geste après geste, une dramaturgie peuplée de figures devenues vite universelles sous nos latitudes. Que raconte cette puissante tragi-comédie qui a si bien franchi la Manche? Les vicissitudes et les folles péripéties d’un roi déterminé à se défaire de l’ennemi saxon. Les trouvailles géniales aussi de son grand complice, Merlin l’enchanteur. La naissance d’un royaume encore. Et, surtout, la délivrance d’Emmeline, fiancée de la tête couronnée, longtemps captive d’un rival honni, le roi Oswald.

Familier de ce répertoire – il y a trois mois à peine, il se frottait à La Tempête, du même compositeur – l’Ensemble Cantatio offre une occasion rare de retrouver l’intégralité de l’œuvre, ce dimanche, entre les murs du Victoria Hall. Une pièce dont la génèse, en 1691, doit à peu près tout à la collaboration prolifique entre le poète et dramaturge John Dryden – chantre de la Restauration anglaise – et le compositeur londonien. Aux œuvres aujourd’hui quelque peu oubliées (Amphitryon, Cleomenes, The Spanish Friar…) mais pas dépourvues pour autant de qualités, le duo a su aligner des chefs-d'œuvre qui résistent aux morsures du temps. Le King Arthur en fait parti.

Particularité de la pièce? Aucun des protagonistes ne chante, cette faculté étant réservée aux personnages secondaires. Cette anomalie s’explique en partie, du moins dans le cas du roi. «Des musiques ont été sans doute écrites pour ce rôle dans le troisième acte, note le fondateur et chef de Cantatio, John Duxbury. Mais, comme d’autres passages de l’œuvre, elles ont été perdues.» Des fragments égarés dans les tiroirs et dans des fonds oubliés ont certes retrouvé leurs places durant le XXe siècle. La reconstitution des agencements a été rendue possible dans un premier temps grâce au travail de la Purcell Society, qui a établi une version fiable de la pièce en 1928. Une autre couche solide s’est ajoutée en 1971, à travers les travaux au long cours menés par la chercheuse Margaret Laurie. Enfin, en 1995, le King’s Music a établi une nouvelle version qui reste aujourd’hui encore une référence.

Cette quête de la pièce manquante a fini par donner au King Arthur des contours lumineux. «Tout le monde connaît la célèbre «Passacaille», chantée au quatrième acte, note John Duxbury. Des œuvres vocales de Purcell, celle-ci est sans aucun doute la plus accessible et la plus célèbre. On y entend une grande modernité, des dissonances qui étonnent, et aussi des influences du style français et italien. Je l’ai dirigée voilà vingt ans. Et je suis impatient de la retrouver.» Le rendez-vous avec cette mythologie musicale est donc de celle qu’il ne faudrait pas manquer.

«King Arthur, or the British Worthy», avec l’Ensemble Cantatio, John Duxbury (dir.), Victoria Hall, di 26 fév. à 17 h www.cantation.ch

(TDG)