Le MEG dans le vertige de l’amour

Les histoires d’amour, dont on croit qu’elles finissent toujours mal, engendrent parfois des trésors savoureux. Celui qu’abritent les hauts étages du Musée d’ethnographie à Genève (MEG) en fait sans doute partie. Pour en saisir les contours, il faut prendre place devant l’un des écrans d’ordinateur alignés dans le sobre «Salon de musique» qui surplombe la bibliothèque, puis poser un casque sur ses pavillons auditifs et se laisser guider par la curiosité, en naviguant dans les playlists thématiques qu’a conçues l’institution.

Parmi celles-ci, il faudra s’attarder tout particulièrement sur «Love is in the ears…», petit bijou en quinze plages musicales qui fait voyager le visiteur dans les méandres de compositions populaires au puissant pouvoir évocateur. De la complainte tibétaine assénée par la voix haut perchée d’une chanteuse aux richesses rythmiques qui exhalent d’une chanson d’Afrique centrale, en passant par les rondeurs d’un motif écossais accompagné à la harpe, les sentiments amoureux s’y déploient dans une richesse de styles et de langues qu’il faut découvrir. Sur place ou en passant par le site Internet de l’institution.

Cap Loisirs à la rescousse

Ce rapprochement d’antipodes culturels est l’œuvre de Madeleine Leclair, responsable du département d’ethnomusicologie. Comme pour les autres playlists, la chercheuse a plongé dans l’imposant réservoir musical dont dispose le Musée. Soit 16 000 heures d’enregistrements disparates, éloignés dans le temps ou récents, d’ici et d’ailleurs, tous numérisés. Si «Love is in the ears…» nous occupe tant, c’est qu’il participe d’une opération articulée («Love is in the air») du MEG portant sur la rencontre, le coup de cœur et l’amour. L’approche de la Saint-Valentin étant le point de départ et d’arrivée de la série d’événements mis à l’agenda pendant un mois.

«Comme pour d’autres rendez-vous, nous avons imaginé ces événements en nous ouvrant à la population et au tissu socioculturel de la ville, note Denise Wenger, responsable au MEG de la médiation culturelle et scientifique. C’est ainsi que nous avons bâti la collaboration avec la Fondation Cap Loisirs, active auprès des personnes présentant un handicap mental. Nous leur devons les illustrations et le graphisme de ce mois placé sous le signe de l’amour. Un travail réalisé avec la complicité de la Haute Ecole d’art et de design.»

DJ et table ronde

A l’écoute de musiques passionnées et passionnelles s’ajoutent donc d’autres propositions. Des visites commentées les mardis après-midi, par exemple, enrichies par des tables rondes et des débats sur des questions aussi prégnantes que les «transformations de l’amour à l’ère du numérique» ou encore sur le «mariage d’amour ou de raison». Des ateliers pour les enfants aussi, qui permettront de s’initier à la technique de la lino gravure et de créer des œuvres imprimées. Ajoutons encore une soirée dansante, le 10 février, menée par le duo Les Diplomates, qui lorgne du côté de la musique cubaine. Et par DJ Petit Piment (alias Greg Duret), Belge qui fait des ravages en Côte d’Ivoire avec un art consommé du coupé-décalé.

Tons légers et sérieux irriguent donc ce temps muséal de l’amour. On en trouvera une dernière illustration dans «Les dessous de la drague» (24 février), conférence et performance à la fois qui invite à se pencher de manière amusée sur les échanges sexuels, en partant d’études de cas tirés de sites de rencontre. Et pour en savoir davantage sur le phénomène du broutage – arnaque relationnelle par Internet en vogue en Afrique de l’Ouest – il faut suivre la table ronde qui suit. Des anthropologues et des sociologues éclaireront les esprits curieux.

«Love is in the air», Musée d’ethnographie de Genève, dès le 7 fév. Tout le programme sur le site www.ville-ge.ch/meg

(TDG)