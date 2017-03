Le Cully Jazz retrouve la piste africaine

L’immense et très riche terreau des musiques africaines n’a jamais cessé de porter ses fruits, mais, ces dernières années, peinait à s’imposer au public européen. La faute à un public plus volage, moins directement épris d’exotisme. La faute aussi, parfois, à des productions qui n’arrivaient pas toujours à se renouveler, tant au niveau des approches que des traitements sonores.

En 2015, au moment où sortait son album africain, le DJ St Germain ne disait pas autre chose: «Ce n’est pas que la musique africaine lasse, mais elle peine à surprendre. Entre une production d’il y a 20 ans et d’aujourd’hui, on ne voit pas forcément la différence.» Dans les plus récentes exceptions à la règle, il faut citer l’album Talé du parrain malien Salif Keita, en 2012, concocté avec l’un des membres de Gotan Project.

Mais la cause n’est pas perdue, comme le démontre le Cully Jazz Festival, fidèle soutien des artistes venus d’Afrique, qui multiplie à nouveau les propositions cette année avec, par exemple, les Nigérians de la galaxie Flea Tony Allen (sa 1er avril) ou Seun Kuti (je 6 avril). Dès l’ouverture, vendredi prochain, ce retour au continent noir s’effectue en force avec le concert des Amazones d’Afrique, supergroupe de chanteuses qui vient de sortir l’album République Amazone, un enregistrement fougueux et coloré, où l’on retrouve, au générique, Angélique Kidjo, Oumou Sangaré, ou Mariam Doumbia du duo Amadou et Mariam.

Contre les violences faites aux femmes

Ces stars ne seront pas du voyage à Cully, mais c’est le cas de Mariam Koné, membre de cette fastueuse équipe qui donne aussi de la voix pour la cause féminine. «Pour ce premier volet, nous nous engageons en faveur de la Fondation Panzi, du docteur Denis Mukwege, qui vient en aide aux femmes violentées, violées et mutilées, explique la jeune femme de Bamako. Mais les Amazones ne se battent pas seulement contre des problèmes africains. Elles s’adressent à toutes les femmes, du monde entier, qui subissent des violences.»

Ce militantisme féministe n’entame en rien l’appétit musical de la troupe, qui oriente ses missiles sonores sur des cibles plutôt festives. «La musique est notre seule arme, avec ses messages et ses mélanges electro, dub et funk.» Ces hybridations musicales, réalisées sous la houlette de Liam Farrell, producteur français d’origine irlandaise, ont autant été accomplies au cours d’une résidence à Bamako que par les échanges de fichiers que permet la technologie aujourd’hui. «Il faut se mettre à jour. Liam nous a permis de mettre nos deux générations de griottes dans des sonorités plus tendance et de chercher un public plus large, universel.»

La coalition des Amazones et leur premier single provocant, I Play the Kora – qui s’attaquait symboliquement au bastion masculin de cet instrument –, a parfois été accueillie avec méfiance par les hommes africains. «Certains le vivent comme un affront, mais il y a toujours des gens qui voient du négatif. Ce n’est pas un combat contre les hommes, mais avec eux, pour une société meilleure.»

FemmesLes Amazones d’Afrique ouvrent vendredi prochain le Cully Jazz Festival. La chanteuse Mariam Koné est tout à gauche. DR (TDG)