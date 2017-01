Le Cully Jazz annonce une belle cuvée avec un soin particulier donné à ses spécialités

A chaque édition sa légende. Cette année, le Cully Jazz peut s'enorgueillir de recevoir le mythe pianistique McCoy Tyner, ancien compagnon de John Coltrane qui, à 78 ans, ne possède peut-être plus toute la fougue de ses jeunes années mais amène avec lui l'aura d'une époque glorieuse et disparue. Mais le Festival ne multiplie pas les vétérans historiques (comme Tony Allen, sa 1er avril, ou Mulatu Astatke, héros du jazz éthiopien, je 6 avril) et cultive avec toujours autant d'attention un jazz porté par de nouvelles générations. Le projet «Autour de Chet» (Baker) - di 2 avril - réunit de jeunes artistes autour de la figure du fameux trompettiste. Et si le totem de Fela Kuti est invoqué, c'est à travers son fils, Seun Kuti qui arrive avec la formation Egypt 80 de son père.

Le gros des troupes fait partie, si ce n'est des jeunes pousses de la note bleue, du moins de ses franges encore vertes. C'est le cas avec le contrebassiste Avishai Cohen, qui se produira deux fois (au Chapiteau sa 1er avril et au Temple di 2 avril). Les petits lieux volent d'ailleurs presque la vedette au vaisseau amiral du Chapiteau: le pianiste arménien Tigran Hamasyan ne se produit qu'au Temple, en solo (lu 3 avril), tout comme le clavier fou de John Medeski (je 6 avril), tandis que la formation du fougueux trompettiste Christian Scott passe par le Next Step (ve 7 avril). Mais le Chapiteau ne manque pas d'attraits avec la soirée réunissant les quintets de Paolo Fresu et de Matthieu Michel (lu 3 avril).

Quelques concessions plus pop permettent aussi au Festival de varier les plaisirs, plutôt en fin d'exercice. C'est le cas avec la nu-soul d'Omar (Next Step, je 6 avril), la variante acidulée de Ben l'Oncle Soul (Chapiteau, sa 8 avril) ou encore, dans un très beau registre folk, avec Piers Faccini (Next Step, 8 avril). La variation va jusqu'au rock pour une soirée qui est aussi un joli pari avec Fink, transfuge electro passé au rock indé strié de blues, qui s'installe, vendredi 7 avril, au Chapiteau. Il y en a pour tous les goûts, ce qui change du chasselas. (TDG)