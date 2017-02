Lambchop à Antigel, country minimal, grâce maximale

Casquette de base-ball et chemise blanche, Kurt Wagner se présente sur scène sans autre artifices. Zéro ostentation, ni posture affectée pour le chanteur et leader du groupe Lambchop. Mardi soir à l'Alhambra, Kurt Wagner apparaît devant le public d'Antigel comme s'il sortait de sa cuisine pour aller se griller une côtelette sous le soleil du Tennessee. Un petit mouvement des épaules pour saluer avec ses compagnons de route, pianiste, batteur, bassiste. Autour d'eux, il n'y a presque rien, à peine quelques lumières rouges et blanches. A peine un léger visuel projeté sur le rideau de fond, sorte d'engrenage en rotation évoquant plus sûrement l'écran de veille d'un ordinateur qu'une oeuvre d'art contemporain. L'image ainsi donnée par Lambchop suggère un univers familier. Et la musique qui commence a elle aussi l'allure des choses ancrées dans le quotidien. Mais un quotidien profond, nourri d'émotions à fleur de peau. Un quotidien sublimé par une musique totalement hors-norme.

Une nappe synthétique, puis un beat électronique rejoignent les sonorités rondes du piano acoustique. Étonnant quatuor, qui prend le temps de poser le cadre, tempo lent, gammes majeures, à deux doigts de la mélancolie mais sans aucun pathos. Le son est extrêmement précis. Et la voix de Kurt Wagner fabuleusement expressive.

Vocalises de pop star

Ce chant frissonnant, superbe de retenue, a fait les beaux jours de Lambchop, vingt ans de carrière déjà. Avant qu'on la découvre bousculée d'effets robotiques un dernier album pour le moins déroutant, FLOTUS en 2016. Pourtant, son identité, son timbre, sa dynamique aussi restent parfaitement reconnaissables. Et il en va de même sur scène. Disons plutôt que la voix est accompagnée d'électronique, plus qu'elle ne la subit. De sorte que le chant se démultiplie, chaque note provoquant son flot d'harmonies conjointes. Mais ce ne serait qu'un gadget technologique s'il n'y avait, d'une part, ces fioritures aériennes, des «tududu» et des «yeahyeahyeah» de pop star ajoutant du volume au dépouillement de la mélodie. Ainsi que les bruits parasites de l'organe vocale, tels ces cliquetis humides entre les lèvres, parfaitement audible, devenant à leur tour matière musicale.

Il y a un génie incontestable dans l'art de Lambchop, une plénitude totale dans cette recherche de la note juste, comme dans l'économie de moyens. Où le piano ne joue plus que quelques notes éparses, étirant plus encore les arrangements. Où la basse n'en fait guère plus, sinon l'essentiel. Tandis que la batterie pose un rythme aussi ramassé que lancinant. Lorsqu'il n'est pas carrément dansant. Peu de choses, pour dire beaucoup.

Pas de plaisir sans l'ennui

Un spectateur se lève, et part. Était-il, comme d'autres ce soir-là, rebuté par l'usage systématique des effets sur la voix? S'ennuyait-il? Car, il faut l'avouer, la limite est ténue entre le plaisir immense qu'on ressent durant le concert et l'ennui qui accompagne ces compositions d'aspect répétitif. Lambchop traverse un désert, un océan, un tunnel sans fin. C'est beau le désert. Et c'est beau l'ennui aussi. Tel cet horizon immobile où l'air frémissant suggère mille formes qu'on désir embrasser. Sans jamais y parvenir. Fugace Lambchop. qui nous échappe d'autant plus lorsque, entre deux moments de grâce musicale, les musiciens devisent gravement sur la présence de «gangs de bikers» au bout du lac. Avant de conclure sur une blague graveleuse qu'on ne saurait traduire en français: «What's the difference between a lentil and a chickpea? I wouldn't pay 200 dolalrs to have a lentil on my face.» Sacré Lambchop...