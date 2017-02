La musique en lettres Capitol

«Chaque jour, je parquais ma voiture dans la cour de la Capitol Tower et je n’arrivais toujours pas à croire qu’on allait me laisser entrer.» Combien d’artistes partagent les souvenirs de Brian Wilson, l’âme géniale des Beach Boys?

Une bonne dose de folie

A Los Angeles, le building du premier label musical de la côte Ouest expose sa pointe étoilée haut dans le ciel de Hollywood, depuis son édification en 1956. Comme s’il avait fallu planter un clou définitif dans l’épiderme de la Mecque du cinéma, les fondateurs de Capitol Records osèrent la première tour circulaire au monde, dont les 13 étages en forme de vinyles empilés ont fait rêver les aspirants musiciens de Californie et d’ailleurs. Cette matérialisation d’un succès et d’une ambition trouve son pendant bibliographique dans le beau livre que les éditions Taschen offrent aux trois quarts de siècle de Capitol – une aventure californienne dans son corps, américaine dans son esprit.

Et puisqu’il faut une dose égale de folie et de «hard working» pour composer une bonne histoire made in USA, on retrouve à l’origine un musicien, Johnny Mercer, et un businessman, Glenn Wallichs. En 1942, ils créent Capitol Records pour vendre les disques de Mercer et, pourquoi pas, quelques autres. Le succès est foudroyant. De bons choix (Nat «King» Cole comme première vedette) et un marché en plein essor catapultent le label de Los Angeles sur le terrain jusqu’à alors hégémonique des grands groupes de la côte Est – Decca, RCA Victor, Columbia.

Sinatra sauvé des eaux

En 1953, Capitol leur fait la nique plus sévèrement encore en signant Frank Sinatra, le kid du New Jersey et première pop star américaine, alors has been et en pleine traversée du désert. Dans un classicisme opulent et revivifié qui fera la marque de Capitol durant la décade à venir, Sinatra le Californien vit un second âge d’or qui profite au label. Avec Dean Martin, ils installent une certaine idée du «cool» et alignent les tubes. Entre le crooning bien orchestré de la moitié du Rat Pack, le jazz (Duke Ellington, Les Paul, Miles Davis, Nate Cole) et la country, la maison de disques prospère au point que le géant anglais EMI achète 96,4% de son capital en 1955 – un investissement de 8 millions de livres qui sera remboursé en cinq ans et offrira au label anglais le plus formidable des marchepieds pour conquérir les Etats-Unis. Neuf ans plus tard, la jeunesse du pays lui dira merci, quand Capitol servira de tête de pont à l’invasion américaine des Beatles – à laquelle elle ne crut d’abord pas, et qu’elle encadra longtemps de mauvaise grâce en sortant ses propres versions des albums des «Fab Fours», modifiant l’ordre de leurs chansons et même parfois leur mix!

C’est là aussi la spécificité de Capitol: un conservatisme relatif qui lui faisait voir avec une méfiance mêlée d’envie les évolutions radicales de la jeunesse, quand bien même elle avait sous contrat les plus géniaux enfants de cette génération frondeuse. Ainsi des Beach Boys, peut-être la signature la plus célèbre, qui durent se battre pour imposer la luxuriance de Pets Sounds à un label habitué à leurs hymnes optimistes offerts au soleil et au surf. Les directeurs artistiques de Capitol (en cravate et en costume, comme la plupart des executives de l’époque) avaient déjà vu d’un œil mauvais les rockers poser leurs doigts gras de gomina sur les boutons de l’ascenseur de la Tower (mais ils avaient signé Gene Vincent après avoir raté Elvis). En 1968, ils ne se frottent pas non plus de trop près aux frusques des hippies.

Fin d’une époque

A trop se reposer sur ses lauriers historiques, Capitol manque de périr au changement de décennie, à court de jus. Son golden age est achevé. Sous une nouvelle direction qui sabre la moitié des artistes du catalogue, le label sera désormais un affidé d’EMI, havre des modes qu’il abrite sans créer – ce qui est, par nature, le propre des majors du disque.

Au fil de ses 495 pages, outre des photos absolument splendides que l’on croirait extraites d’un film des frères Coen ou d’un épisode des Sopranos, l’anthologie démontre dans sa soudaine diversité cosmétique la multitude de styles qui fleurissent sur Capitol, souvent pour de beaux succès: le live Band of Gypsys de Jimi Hendrix, la signature américaine de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Une country revitalisée avec Merle Haggard, un rock revenant à ses origines gothiques avec The Band et sa Music from Big Pink. Les albums solos de chacun des Beatles, dont les hymnes à la paix de John Lennon. L’improbable transformation de Tina Turner en superstar eighties. «Le même jour, j’ai appris la mort de Lennon et j’ai signé Duran Duran», se rappelle Ruppert Perry, alors directeur artistique. Beastie Boys, Radiohead, Foo Fighters, plus récemment Arcade Fire, Sam Smith, Katy Perry… le catalogue «moderne» de Capitol n’a rien de honteux. Il a en revanche perdu dans sa profusion l’esprit unificateur des pionniers, une certaine idée de la musique américaine, une patine propre. D’ailleurs, EMI lui-même a été racheté et fondu dans le groupe Universal… Nostalgie? Evidemment. Mais comment ne pas l’être face aux boutons de manchette insolemment impeccables de Dean Martin? (TDG)