La mort de Bowie booste le ventes de disques vinyle

Les ventes de disques vinyle au Royaume-Uni ont atteint en 2016 leur meilleur niveau depuis 25 ans, notamment grâce au succès des albums de David Bowie. Le BPI, qui représente l'industrie musicale britannique, l'a annoncé mardi.

Plus de 3,2 millions de microsillons noirs ont été écoulés en 2016. Ce qui représente le meilleur score depuis 1991 et une augmentation des ventes de 53% par rapport à 2015.

«Emmenée par les ventes de David Bowie, la demande de vinyles a bondi à des niveaux pas vus depuis le début des années 90 et les fans ont également acheté en CD de la musique qu'ils ont découvert et savouré sur les services de streaming» dans des proportions inégalées, s'est félicité Geoff Taylor, directeur exécutif du BPI et des Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique.

Effet Bowie

David Bowie, décédé en janvier, a été l'artiste de l'année en matière de ventes de disques vinyle avec cinq albums qui se sont classés dans le Top 30 des ventes de microsillons. Son ultime album, «Blackstar», a été le disque le plus vendu de l'année dans ce format.

Il s'agit de la neuvième année consécutive de hausse des ventes alors que ce support semblait en voie de disparition en 2007 avec seulement 200'000 ventes, note l'organisme. Si les vinyles restent un produit de niche, ils représentent désormais près de 5% du marché des albums selon le BPI (British Phonographic Industry).

Au moins 30 titres se sont vendus à plus de 10'000 exemplaires chacun, contre seulement 10 titres en 2015. Cette bonne santé du vinyle repose notamment sur l'enthousiasme à son égard des jeunes générations nées entre les années 1980 et 2000.

Ecoute en ligne

L'ensemble du marché de la musique se porte bien, note le BPI, avec 123 millions d'albums vendus sous forme de disque ou CD ou par téléchargement en 2016, en hausse de 1,5% par rapport à 2015. Néanmoins les ventes de CD ont chuté de plus de 10%, même si le BPI juge que ce format résiste encore bien.

Les services d'écoute en ligne, ou streaming, ont quant à eux enregistré une hausse de fréquentation de 500% depuis 2013 pour atteindre 45 milliards de morceaux écoutés en ligne en 2016 sur les services comme Spotify, Apple, Deezer et Tidal.

«Nous pensons que ces performances sont révélatrices de la promesse d'une nouvelle ère pour la musique» qui sera bénéfique pour «les fans, les artistes et l'écosystème de la musique», a ajouté Geoff Taylor. (ats/nxp)