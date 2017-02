La danse de l’araignée

D’une danse ancienne venue des Pouilles, Moira Cappilli a fait son art. Dans les pas rapides de la tarentelle, la chorégraphe italienne a fait son nid, qu’elle partage avec le groupe de musique Zatar, vendredi, à la salle Antoine-Verchère. Zatar – Francesco Bartoletti (violoncelle), Soraya Berent (chant), Joël Musy (saxophone) et Nicolas Lambert (guitare) – visite les rythmes traditionnels du sud de l’Italie, y ajoutant les mélodies récentes, non moins entêtantes, de Giovanni Sollima. Et Moira Cappilli, en duo avec son acolyte Teresa Mirri, se met à tourner, et tourner encore, gestes sobres, posture verticale. Puis les corps s’ouvrent et s’arquent, les bras s’allongent, et la danse devient contemporaine…

Moira Cappilli revient en Suisse, son pays natal, après avoir longuement étudié le répertoire de son pays d’origine, l’Italie. Mais l’Italie de l’extrême sud: tout au bout de la péninsule, dans le Salento, où les colonies grecques antiques restent un souvenir tangible et l’Albanie le plus proche voisin. C’est là que Moira Cappilli a appris la pizzica, version locale de la tarentelle, pratiquée sur ce petit bout de terre où les femmes, jadis, ramassaient le tabac en risquant de se faire piquer (pizzicare) par une tarentule…

«Pizzica» du Salento

L’histoire de ces danses méridionales qui soignaient, dit-on, la morsure de l’araignée, son «baiser» (bacio en italien) venimeux, est fameuse. Il y a là une part de mythe, qui recouvre une autre réalité. Névrose, hystérie, dépression, qu’importe le terme: ces paysannes du sud, mères de famille dès leur adolescence, trouvaient dans la danse un puissant exutoire face à un carcan social pour le moins contraignant. Les mœurs ont changé? La poésie, elle, est restée. Et la danse continue de faire tourner les têtes.

Obsession, amour, fascination: tels sont du reste les mots que Moira Cappilli utilise lorsqu’elle raconte son intérêt pour les tarentelles. Il fallait qu’elle aille voir ces fêtes villageoises, qu’elle se mêle au quotidien de ces gens, qu’elle apprenne, enfin, à danser. On devine une mystique dans l’exercice à la fois simple et profond de la pizzica. Moira Cappilli acquiesce: «Cette danse n’aurait pas donné lieu à un emploi thérapeutique s’il n’y avait pas eu, dans le côté répétitif, très rapide, de ce rythme à trois temps, le terzinato, un travail sur la résistance du corps qui rapproche de la transe.» Moira Cappilli, c’est un «attachement intime» qui la mènera, vers 19 ans, de Vevey, où elle a grandi, à Bologne, où elle fréquente l’université. Non sans rencontrer de nombreux ressortissants des Pouilles.

Après avoir touché au tango, au flamenco, après avoir collaboré avec maints chorégraphes et compagnies de danse, notamment à New York, Moira Cappilli opère enfin, avec la tarentelle, sa réinterprétation personnelle. «J’ai passé ma vie à me demander si je pouvais retourner vers ces racines et comment y parvenir. Finalement, j’amène mon expérience d’Italienne de Suisse. C’est mon regard, particulier.»

«Woodstock italien»

Et si Moira Cappilli enseigne aujourd’hui la pizzica à Modène, elle participe toujours au festival La Notte della Taranta, à Melpignano, le «Woodstock italien», 20e édition cette année. «Le regain d’intérêt pour les traditions locales est important. Mais, contrairement à la musique, bien documentée, il n’y a presque rien concernant l’histoire de la danse. Il y a donc fallu, parfois, réinventer. C’est pourquoi on parle désormais de néo-pizzica.»

«Il Bacio della Taranta» Salle Antoine-Verchère, rte de Meyrin 297, ve 24 fév., 20 h. Infos: meyrinculture.ch

