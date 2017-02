La Ville a décerné ses bourses: les lauréats sont très rock!

Ils sont résolument très rock, les artistes genevois primés par la Ville de Genève. Attribuées tous les deux ans, les bourses de la Ville dans le domaine des musiques actuelles, dotées de 40000 francs chacunes, ont été décernées ce jeudi à quatre figures majeures de la scène locale: Duck Duck Grey Duck et son rock néo-psychédélique d'ascendant soul, Massicot et son rock hypnotique et dansant, Prométhée et son rock metal extrêmement virtuose, et POL, subtil compositeur de musiques électroniques. Ce dernier, Christophe Polese de son vrai non, est également l'unique musicien solitaire de la liste, et le plus expérimentés de tous, avec une carrière déjà épaisse de 20 ans.

Pour mémoire, cette bourse a été attribué la première fois en 2013, par la Ville et l'Etat de Genève. Franz Treichler, par ailleurs chanteur des Young Gods, et les groupes Marc Perrenoud Trio, Mama Rosin et l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp en ont été les premiers bénéficiaires, avec 20000 francs d'aide chacun. La deuxième fournée, en 2015 dotée du même montant, avait consacré les Hell's Kitchen, Orioxy, The Animen et Gabriel Zufferey. (TDG)