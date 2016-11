La Méditerranée, un périple en musique

La Méditerranée comme bassin d’une civilisation à la culture millénaire inépuisable. Mais aussi comme théâtre où se consomment des tragédies contemporaines auxquelles l’Europe tourne ostensiblement le dos. De ce vaste territoire aquatique, de ses rivages bigarrés et de ses destinées si variées, les ensembles genevois Polhymnia et Batida ont tiré une thématique forte, qui irriguera leur nouveau projet musical, présenté ce dimanche à la grande salle du Conservatoire.

L’aventure artistique en question intrigue à plusieurs titres. Elle consacre tout d’abord la première union entre deux formations qui opèrent depuis plusieurs années dans des domaines musicaux stimulants. Dirigé depuis 2002 par Franck Marcon, Polhymnia est un chœur féminin dont les quinze voix se tournent avec autant d’aisance vers le répertoire baroque et romantique que vers le contemporain. «Habituellement, les programmes de nos concerts prévoient une pièce inscrite dans le grand répertoire et une création», précise le chef de chœur. Quant à Batida et aux cinq membres qui le composent (deux pianistes et trois percussionnistes), il affiche une autre appétence artistique, puisqu’il est aussi actif dans le monde du théâtre, de la danse et de l’electro-rock.

Le rendez-vous que donnent les deux ensembles intrigue surtout en ce qu’il permet de redécouvrir un compositeur français du XXe siècle tombé quelque peu dans l’oubli: Maurice Ohana. Fortement influencée par les langages musicaux du Maghreb et d’Espagne, marquée aussi par une position antagoniste face à l’avant-garde sérielle, son esthétique se laisse apercevoir à travers Lys de Madrigaux, au programme du concert. On entendra ici, dans cette pièce pour chœur, pianos, percussions et deux sitars, les voix féminines présentes dans l’Odyssée d’Homère.

Il sera aussi question d’une autre odyssée, celle tragique des milliers de naufragés qui ont tenté d’atteindre un jour l’Europe. Cette thématique inspire Sous la terre, des cris, pièce du compositeur Xavier Dayer. «L’œuvre évoque, dans ses parties instrumentales, les images de bateaux qui coulent, tandis que les textes chantés sont formés par des mots épars», note le compositeur. Ancré à la fois dans la mythologie et la tragédie, ce périple musical est à suivre sans réserve.

La Méditerranée, par les ensembles Polhymnia et Batida, Conservatoire, di 27 nov. à 17 h. www.ensemblepolhymina.com

(TDG)