L’Opéra des Nations refera sa vie en Chine

C’est une belle histoire culturelle et architecturale, qui a fait palpiter les Genevois et qui est parvenue à conquérir très vite le cœur des mélomanes. Et cependant, elle est appelée à s’évaporer d’ici un peu plus d’une année. C’est désormais officiel. Inauguré en février 2016, l’Opéra des Nations (ODN), cette construction boisée et éphémère qui tient lieu de siège lyrique du Grand Théâtre durant les travaux de réfection du bâtiment de la place Neuve, ne poursuivra pas son aventure sous nos latitudes. Un acheteur privé chinois, avec lequel le conseil de la Fondation du Grand Théâtre était en négociation depuis plusieurs mois, se serait emparé de la structure avec l’intention de l’ancrer dans le quartier des ambassades de Pékin.

Négociations secrètes

Gardées jalousement secrètes, les négociations entre les parties ont abouti à un accord dont les éléments sont tout aussi secrets: aucun chiffre n’est articulé par le Grand Théâtre. Lorella Bertani, qui préside le conseil de fondation de la maison, se limite à souligner que «l’offre chinoise a été la seule à avoir été articulée de manière précise et solide». La Chine rafle ainsi la mise en l’absence d’acteurs culturels genevois en mesure de concrétiser une proposition d’achat. Une annonce publiée en octobre dernier dans la Feuille d’Avis Officielle leur donnait la faculté de se manifester au plus tard jusqu’au 28 février. La carence de scénarios locaux a ouvert la voie vers l’Asie.

Une nouvelle page s’ouvre ainsi pour cette structure étonnante qui peut accueillir aujourd’hui 1064 spectateurs. Edifiée une première fois en 2012 à Paris afin d’héberger la Comédie-Française, le temps de parfaire les travaux de réfection du siège historique, la salle a refait surface à Genève. Certes, dans une forme entièrement remodelée et adaptée aux exigences de l’art lyrique. La création d’une fosse d’orchestre et l’élargissement de la scène, joints au démontage, au transport, au remontage et à l’aménagement de la parcelle, ont nécessité des travaux qui, depuis février 2015, se sont prolongés durant une année. Coût total de l’opération: 11,25 millions de francs, entièrement financés par des mécènes privés.

Genève au cœur de Pékin

«Les travaux de démontage, eux, ne coûteront pas un centime au Grand Théâtre», assure Rémy Pagani, magistrat de la Ville en charge du Département des constructions et de l’aménagement. Lequel donne des éléments d’agenda précis quant aux travaux à venir: «Le 18 juin 2018, le Grand Théâtre renové accueillera son premier spectacle. A cette date, le déménagement du personnel et du matériel depuis l’Opéra des Nations sera évidemment achevé, et ce depuis le 1er juin déjà. Autant dire que le démontage débutera très tôt, soit après la première représentation à la Place Neuve, puisque la parcelle qu’occupe aujourd’hui l’ODN devra être libérée au plus tard le 31 décembre 2018. A partir de cette date, chaque jour de retard comportera une pénalité de 1000 francs imposée par l’Etat.»

L’opération chinoise comporte un point crucial, d’une grande valeur symbolique: ancré au cœur de Pékin, le théâtre en bois mentionnera dans sa dénomination une référence claire à la ville de Genève. «Nous pouvons jouir ici d’une place lyrique dont la qualité est saluée partout dans le monde, note Sami Kanaan, magistrat en charge de la Culture et des Sports à la Ville. L’ODN deviendra une vitrine de Genève, dans une des plus importantes capitales du monde.»

On aurait aimé que la belle histoire qui a uni la ville à cette scène reste pérenne. Heureusement, elle ne s’éteint pas entièrement.

