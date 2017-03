L’Iran livre ses merveilles musicales

La musique classique persane? C’est le radif, qui mêle si bien textes poétiques et rythmes lancinants, l’ivresse du chant et les notes soyeuses des instruments. Luth tar, cithare quanun, tambour tombak, voilà autant de cordes que l’on pince avec délicatesse que de peaux que l’on caresse du bout des doigts.

Ainsi va ce nouveau cycle de concerts concocté par les Ateliers d’ethnomusicologie: Notes persanes, musique d’Iran donnera à entendre cinq ensembles virtuoses, du mercredi 15 au samedi 18 mars à l’Alhambra principalement, et au Musée d'ethnographie également. Ainsi de Salar Aghili (ve 17 mars), «pur chanteur classique» selon les mots du directeur des Ateliers, Laurent Aubert. C’est lors d’un séjour à Téhéran que ce dernier s’est mis en tête de ramener pareil artiste. Salar Aghili, qui chante par ailleurs de la variété pour gagner sa vie, retrouve dans le classique radif son terrain de prédilection. Quant à Hossein Alizadeh et Madjid Khalad (je 16 mars), le premier au tar, le second au tombak, ils représentent ce renouveau de la tradition donnant une place centrale à l’improvisation.

Pour leur part, les trois femmes de l’Ensemble Chakam, trio instrumental, sont issues de la diaspora iranienne et rappellent la place difficile des femmes dans la musique: «S’il y a de plus en plus de femmes instrumentistes, note Laurent Aubert, en revanche les chanteuses ne sont clairement pas bien vues par les mollahs.» Voilà l’objet du film No Land’s Song (ve 17 mars). Enfin, on célébrera norouz, le Nouvel-An iranien, samedi 18 mars, avec l’ensemble Motebassem, qui s’inscrit lui aussi dans la tradition du radif mais en y amenant ses propres compositions.

«Notes persanes» Du 15 au 18 mars, Alhambra et Musée d'ethnographie. Infos: adem.ch

