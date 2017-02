L’Ensemble Vocal Jessé trace une diagonale à travers l’Europe baroque

C’est un double destin qui a cheminé pendant longtemps sans anicroches ni contradictions. D’un côté, celui de l’architecte (fraîchement retraité) qui a sillonné au milieu de dizaines de chantiers, où il a veillé à la bonne conduite des travaux. De l’autre, celui d’un chanteur et chef de chœur appelé à guider des ouvrages d’une tout autre nature. En voulant la résumer d’un trait sommaire, l’histoire de François Rouvinez pourrait tenir dans ces passions éloignées. Aujourd’hui, alors que la première s’est effacée de son quotidien, la seconde continue de garder en éveil ce sexagénaire aux allants distingués et à la voix placide. Le concert qu’il dirige ce dimanche au Temple de la Madeleine le rappelle: cette échéance qui fait la part belle à trois grandes figures de l’Europe baroque (Scarlatti, Purcell et Lully), marque un engagement au long cours. Soit ses 25 ans d’activités au sein de l’Ensemble Vocal Jessé, qu’il a fondé en 1992 et qu’il dirige depuis.

La naissance de cette formation composée d’une vingtaine de chanteurs – amateurs éclairés et professionnels pour les voix solistes – constitue l’aboutissement de la destinée musicale de François Rouvinez. Qui se souvient de ses débuts: «Durant ma jeunesse, j’ai étudié le piano et l’orgue en Valais; j’ai été chef de chœur et organiste à Crans-Montana avant de m’installer en 1980 à Genève pour poursuivre mes études sous la férule de Michel Corboz.» Quatre ans passés dans les travées du Conservatoire et un certificat de chant grégorien dans la besace ne l’ont pas pour autant détourné de l’autre passion. L’architecture finira par prendre le dessus et par le pousser vers une formation complète dans ce domaine.

Grand amateur du répertoire baroque, l’homme en explore aujourd’hui encore les recoins les moins éclairés, en jetant son dévolu sur des pièces peu connues du répertoire. Il en sera ainsi dimanche, avec une très rare Messa Breve «La Stella» de Scarlatti, le Anthem: «My Heart is Inditing» de Purcell ainsi que le Miserere et le Plaude laetare Gallia de Lully.

«Avec cette affiche, nous allons sortir de notre zone de confort, note le chef de chœur. Nous évoluons d’habitude dans le répertoire français. Là, nous serons confrontés aux difficultés de la langue de Purcell et aux richesses rythmiques que présente la pièce de Scarlatti.» Une manière de faire grandir l’ensemble? Oui, François Rouvinez ne le cache pas. Et une façon aussi, pour lui, d’enrichir une passion qui peut désormais s’épanouir sans partage. Rocco Zacheo

Ensemble Vocal Jessé, avec l’Ensemble baroque du Léman, Temple de la Madeleine, di 5 fév. à 17 h. www.ensemblevocaljesse.org

(TDG)