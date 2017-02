Kronos Quartet, dernier feu d’Antigel

Ils portent un nom d’interprètes, comme le monde de la musique classique et du jazz en compte par centaines. Il suffit pourtant de considérer quelques pans de leur histoire, d’une densité folle, pour saisir l’anomalie qui accompagne ces musiciens armés d’archets et de cordes. Kronos Quartet relève aujourd’hui de la légende. Parce qu’il a débordé le statut attribué communément à ce genre de formation. Parce qu’aux pièces de Schubert, de Beethoven ou de Haydn, les Américains ont préféré d’autres territoires, défiant ainsi les plans orthonormés, les classifications hâtives et les lois qui régissent les genres. Cette aventure qui tient presque de la désobéissance artistique, est à redécouvrir samedi soir au festival Antigel. Entre les dorures du Victoria Hall, on retrouvera donc une diagonale quelque peu improbable, que le violoniste David Harrington – homme à l’origine de tout – continue de tracer depuis 1973, année de naissance du quatuor. De la musique contemporaine au folklore proche-oriental, en passant par le remodelage d’une certaine tradition africaine, Kronos phagocyte avec gourmandise, sans complexe et sans barrières. A Genève et ailleurs; sur les scènes et dans les studios d’enregistrement.

Il y a là, toujours intacte, un appel du large, une pulsion constante qui a poussé ces quatre complices à explorer Jimi Hendrix et Nine Inch Nails avec ce même soin du détail qui a accompagné les incursions dans les partitions d’Henryk Górecki ou de Terry Riley. Une cinquantaine de CD (gravés en très grandes parties pour le compte de la maison ECM) et, surtout, plus de 800 créations mondiales, attestent d’un statut à part. Kronos a donc façonné plus qu’il n’a interprété. Une génération de compositeurs américains – celle qui avec Steve Reich, a défini la grammaire du minimalisme – a trouvé un relais instrumental qui a aidé à faire éclore cette esthétique. D’autres musiques, souvent populaires – du Mexique à la Turquie – souvent rock aussi (The National, Björk, Tom Waits…) ont connu cet art du remodelage propre au quatuor. Au final, voilà donc un océan musical. Il faut y plonger sans réserve. Rocco Zacheo

Kronos Quartet, en concert au festival Antigel, Victoria Hall, sa 18 fév. à 20 h. Rens. www.antigel.ch

(TDG)