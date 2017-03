Katerine, miraculeux poète du sperme et du caca

Lundi soir à l’Alhambra, Voix de Fête a joui. Et Katerine avec. Debout face à la foule, c’était lui, sans discussion, le poète fondamental que tous réclament, le poète de la sexualité, la vraie. Celle qui, d’une brève éjaculation dérive inexorablement vers le regard d’un père retrouvant, ému, un bout de son enfance. Universelle matière. Immense spectacle. Dont Katerine est le centre, ethnographe de l’intime vomissant sur scène jusqu’aux plus petites observations du quotidien. Même, et surtout, les plus insignifiantes. Mais Katerine a un charisme incroyable, et son filet de voix s’avère assourdissant.

«J'adooooore»

Collants bleus moulant son corps gras, coiffé d’une couronne d’épine en petites ampoules lumineuses, l’animal baise affectueusement les mains des premiers rangs. Puis esquisse trois pas de ballet, pantomime outrancière secouant ce bidon grassouillet et ces joues flasques. Debussy, Mozart, Poulenc. Engoncée dans une opulente robe de tulle, la pianiste Dana Ciocarlie balance des gammes savantes. Précieuse farandole pour accompagner ces hilarantes digressions dont le héros du jour s’est fait le champion. Galanterie. Grotesque. Folie. Le public adore, qui rit à gorge déployée. Est-ce un concert? Une comédie?

Il y a du Monty Python dans l’air, du Queneau dans la langue. Nana Mouskouri entre les deux. Katerine, pour son nouveau tour de chant, est un tragédien retro futuriste, un Richard III des variétés, un roi élisabéthain peigné comme un pilier de PMU, seigneur dada qui pince sans rire. On voudrait la référence évidente à la télé de papa, à cette culture populaire des discos de campagne, des boules à facette. Mais Katerine, c’est son génie, brouille les pistes, prenant le vulgaire à rebours pour en retirer matière d’avant-garde.

Dérisoire humanité

«Merci, Suisse!» Katerine ménage ses effets. Savoure sa posture. «Je compte sur vous pour mettre l’Alhambra... heu... en morceaux.» Et Katerine se répand. «J’adoooooooooore» Louxor, j’adore, chanson décalée devenue tube, est désormais ce comique à répétition que la foule plébiscite en hurlant.

S’il n’y avait que la gaudriole, le plan potache, Katerine serait déjà énorme. Mais tout cela est bien plus fin. Ce piano, comme il est beau, arpèges luxuriants, précis, en pur contraste avec cette voix de tête, volontairement niaise, mais d’une intelligence, d’une clairvoyance inouïe. «Aaah, oooh, aaah, oooh… Excuse-moi, j’ai éjaculé dans tes cheveux, Pourtant, j’ai essayé de penser à autre chose, à une chaise, à ma grand-mère…» Katerine, s’il revisite quelques titres plus anciens, La banane en bonne place, joue pour l’essentiel Le Film, ce dernier album piano voix justement, chapelet de microchansons évoquant la vie, la mort, le «sperme» et le «caca» des enfants de moins de 3 ans. Où l’apparente naïveté, cette scatologie qu’on dirait spontanée, incontrôlée, se retourne subitement pour cerner la bestialité, le dérisoire de l’humaine condition. Et, finalement, sa beauté aussi. (TDG)