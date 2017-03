Joyce DiDonato, le chant d’une divinité

Pour l’évoquer, on fait appel à l’italien. Un peu comme si, par un anachronisme nostalgique, il s’agissait de revenir à cet âge d’or de l’opéra qui a été traversé par des cantatrices aux allures de divinités - les Callas, les Tebaldi et les autres. On dit d’elle qu’elle est la «diva assoluta», donc. La diva absolue. Mais il faut l’avoir vue évoluer en récital, vendredi soir à l’Opéra des Nations (invitée par le Cercle du Grand Théâtre), où ailleurs, pour saisir l’incongruité de l’étiquette. Joyce DiDonato est une mezzo-soprano dont la seule présence suffit à retourner une scène. Elle a du charisme à en revendre, c’est un fait. Pour le reste, ses attitudes, ses mots simples qu’elle adresse au public, ses émotions qu’elle affiche telle une débutante alors qu’elle quitte la salle sous les ovations, tout cela fait surgir un personnage campé aux antipodes des cantatrices capricieuses.

Constant d’autant plus secouant que l’Américaine fait de sa voix ce que bien lui semble, avec une aisance désarçonnante et la générosité de qui doit encore tout prouver. Elle est espiègle en glissant tel un félin dans les volutes et les vocalises de «Ove t’agira, o barbaro», air tiré de Stella di Napoli, de Giovanni Pacini. Elle se moue en tragédienne habitée, dans le rôle de Lucia (Le Nozze di Lammermour de Michele Carafa). Elle fait de la voltige pure, avec des «legatos » à couper le souffle et des ascensions renversantes vers les aigus lorsqu’elle se frotte à «Una voce poco fa», (Il Barbiere di Siviglia, de Rossini). Elle se faufile avec naturel dans les costumes d’une chanteuse en proposant en bis «Over the Rainbow », d’Harold Arlen et Herbert Stothart. Et elle passe enfin avec un cran certain par un terrain qui (on l’entend) lui est moins propice. Celui des Troyens de Berlioz, dans l’air «Je vais mourir… Adieu, fière cité » de Didon.

Un récital qui a flirté avec la perfection, donc. Mais qui nous a laissé dubitatifs quant à la qualité de l’accompagnement musical. Ici, l’Orchestre de chambre de Genève, mené par l’Autrichien Sascha Goetzel, a fait souvent preuve d’imprécision, en enfilant les petits décalages et les intonations imparfaites. Et il a surtout manqué de cohésion sonore dans l’ ouverture de Carmen et dans la «Farandole» (Suite N°2 de l’Arlésienne de Bizet), où cuivres excessivement saillants, archets trop désincarnés et percussions tapageuses ont crée un déséquilibre palpable. Et cette note décalée n’a fait au fond que souligner l’état de grâce dans lequel évolue aujourd’hui Joyce DiDonato. (TDG)