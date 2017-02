Elle court, Jenifer (34 ans). A vouloir mener de front carrière musicale (depuis sa victoire à la Star Academy en 2002) et rôle de maman (Aaron, 13 ans, et Joseph, 3 ans), elle ne prend le temps de regarder en arrière que si on le lui demande. Au bout du fil, sa voix est joyeuse, chaleureuse. Cela fait quinze ans qu’elle fait partie du paysage, on a presque l’impression de parler à une copine. «C’est drôle, mais ces quinze années, je ne les ai pas vu passer. En même temps, j’ai fait tellement de choses et rencontré tellement de gens que j’ai parfois l’impression d’avoir le double de mon âge! Une chose est sûre, elles ont été richement remplies et elles continuent à l’être. Je ne suis jamais rassasiée…»

Elle repart en tournée pour retrouver ce public nécessaire à son équilibre, pour lui offrir les dernières chansons de Paradis secret (sorti en octobre dernier), et pour partager une fois encore ses vieux tubes. «J’ai de la chance: mes fans ont accepté de grandir avec moi, de suivre mon parcours éclectique dont la dernière étape en date est assez rock; sur scène, ça bouge bien! Je suis quelqu’un d’entier, qui ne sait pas faire semblant. Je multiplie les mots, les rôles, les costumes et les personnages, mais en fait, derrière, c’est toujours moi. J’assume enfin les multiples facettes de mon caractère.» Les ragots sur ses amants, sur sa perte de poids et sur ses tenues sexy de juge de l’émission The Voice, elle s’en libère en studio et sur scène. «Je ne me pose pas la question de l’attente des autres. Je suis libre et je pense que ça plaît: quand je croise des gens dans la rue, ils viennent vers moi avec tendresse et respect.»

Salle Métropole, Lausanne Jeudi 16 fév. 20 h Rés: Ticketcorner.