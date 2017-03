IAM: «Les artistes hip-hop sont minoritaires»

Les gens d’IAM savent parler. On les écoute volontiers. Surtout le grand sec, Akhenaton, pilier du groupe depuis sa création, il y a près de trente ans. Akhenaton: Philippe Fragione à la ville, 48 ans, plume principale du quintet marseillais, incontestable leader d’opinion des rappeurs de la «planète Mars». Ici présent avec Shurik’n, l’autre rappeur, Kheops, producteur, Imhotep, idem, et Kephren, danseur. Lesquels ont fort à faire avec les médias ces derniers jours. Un 8e album a vu le jour, Rêvolution. Titre gentillet qui cache une série de chansons tentant la pop d’aujourd’hui (lire la critique ci-contre).

IAM, Monnaie de singe, premier clip extrait de l'album Rêvolution

L’engagement du groupe, légendaire empêcheur de rapper en rond (et pour des ronds), s’est-il dissipé? Point tant! IAM ne se départ pas de ses habituelles piques – contre le racisme, la xénophobie et toutes sortes de bêtises en général. On voudrait que cela sonne plus fort sur le disque… En revanche, lorsque les cinq d’IAM se présentent en interview, leur engagement ne souffre plus d’aucune ambiguïté. C’était l’autre jour dans un hôtel genevois. Voici pêle-mêle les réponses de Shurik’n, Kheops et Cie, Akhenaton au-dessus de la mêlée.

Quels sont les thèmes qui vous tiennent à cœur?

On a souvent évoqué la mort. Dans un pays comme la France, où la culture de la réussite est très peu développée, on tresse volontiers des fleurs aux disparus. Avec Auréole, on traite de ce sujet, mais de manière plus poétique, aérienne. Question d’angles.

Vous défendez également l’état d’esprit du hip-hop d’origine. C’est le titre «Orthodoxe».

Les artistes issus du b-boying sont aujourd’hui minoritaires. Sans tomber dans l’aigreur, nous voulons assurer la survie de notre mouvement hip-hop. Sinon il disparaîtra et ne restera que le rap commercial: 80% des rappeurs d’aujourd’hui ne connaissent pas l’histoire du hip-hop. Leur histoire, c’est les artistes des cinq dernières années, français plus qu’américains. Nous sommes les petits de Kool Herc, pionnier du hip-hop, ils sont les petits de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Trente ans de carrière, c’est l’avantage de la crédibilité?

On n’a jamais perdu notre sang-froid, on a toujours maintenu le cap, sans calculer, à l’instinct, au jour le jour. On ne rentabilise pas, ce n’est pas notre culture.

Quelle est votre attitude face au marché de la musique?

On a fait trente ans ensemble. Si notre contrat, comme prévu initialement, s’était arrêté après Arts martiens en 2013, on n’aurait plus fait d’album d’IAM sous une forme officielle et clinquante, comme c’est le cas de Rêvolution. A presque 50 ans chacun, on n’aurait pas mis nous-mêmes des billets pour faire une nouvelle production. Nous n’avons plus cette énergie.

Vous avez su vous adapter à l’air du temps. Le titre «Monnaie de singe» est parfait pour danser en club.

Ce morceau, plus électronique, plus hypnotique, fait un pas vers le rap des plus jeunes. Mais avec les paroles les plus revendicatrices de l’album!

Que dénoncez-vous en particulier?

Lorsque quiconque dit du rap qu’il est une musique de «nègres», il y a là la même banalisation du racisme que lorsque Christine Taubira, alors ministre de la Justice, a été qualifiée de «guenon». C’est un réel retour en arrière. On ne dit pas que les fachos n’étaient pas là avant. Mais ils avaient un embout sur la bouche. On n’est pas spécialement pour leur donner la parole. Quand tu sais que tel mec est pyromane, tu ne lui fais pas faire une balade en forêt avec une boîte d’allumettes dans la main!

Etes-vous contestataire?

On a signé la tribune demandant justice pour Théo et Adama Traoré (nldr: deux affaires, dont un décès, relançant le débat sur les violences policières en France). Si cela est arrivé, on se demande à quoi sert de s’insurger. Ce sont les politiques, les médias et l’économie qui doivent agir aujourd’hui. J’attends d’un pays qui expose ses valeurs sur les frontons des monuments qu’il les applique: les policiers devraient être punis plus sévèrement que les autres, car ils ont plus de pouvoir, plus de devoirs aussi, et plus de droits. IAM n’est pas dans «nique la police», mais «change la police». La police ne devrait pas être un open bar pour les fachos. Pas de justice, pas de paix!

Que faire, au quotidien?

Etre bienveillants entre nous. Dans un poème soufi, il est dit que l’homme est comme la terre: il a une partie éclairée, l’autre sombre. Malheureusement, on s’attarde toujours à regarder la partie sombre. La bienveillance, c’est regarder la partie illuminée.

(TDG)