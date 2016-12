Gustavo Dudamel: «J’ai toujours mon âme d’enfant»

Répétition de la Suite scythe, opus 20, de Sergueï Prokofiev. A la baguette, Gustavo Dudamel. Soudain, les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles s’arrêtent de jouer un à un, le silence se fait, et le chef d’orchestre, après quelques secondes de réflexion, déclare prudemment: «

Même dans la frénésie, il faut de la justesse.» Lui-même paraît surpris de ce qu’il a dit. Plusieurs fois, il a interrompu la répétition après quelques mesures pour réclamer plus de férocité. «C’est écrit sur la partition: allegro feroce», insiste-t-il. Dudamel dirige ses musiciens en anglais. Lorsqu’il prononce feroce en italien, le mot prend une couleur impérative, urgente. Je lui rappelle ce moment plus tard, lorsque nous nous retrouvons dans son bureau du Walt Disney Hall de Los Angeles pour l’interview, après un déjeuner livré par un restaurant dans des caissettes en carton. «Ce n’est pas seulement une question de perfection de la performance. Ce que je leur disais, c’est que je voulais une perfection imparfaite, c’est-à-dire le risque, que vous regardez et qui vous donne le vertige, lorsque vous avez le contrôle sur tout et sur rien à la fois. Et inspirer les autres. Voyez-vous, vous pouvez avoir une connaissance technique sans faille, mais si vous n’inspirez pas le groupe, vous ne ferez rien de spécial. Personne n’aime écouter un morceau tellement propre et parfait qu’il est dénué d’âme.»

La justesse dans la frénésie: Dudamel est aujourd’hui un artiste mûr. Pour le dire autrement, il n’est plus l’enfant prodige, le petit génie que le monde a découvert en 2004 lorsqu’il a remporté, à 23 ans, le Prix Gustav Mahler de direction d’orchestre. Durant ces douze dernières années, il a cessé à un moment, difficile à déterminer, de n’être qu’un jeune talent pour se transformer, sans aucun doute possible, en le plus intéressant, le plus convoité, le plus prometteur des chefs d’orchestre d’aujourd’hui. Loué par Claudio Abbado de son vivant, ou encore par Sir Simon Rattle, acclamé comme une star aux Etats-Unis, où il dirige l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, remplit le Hollywood Bowl ou se produit à la mi-temps du Super Bowl, il suscite les espoirs fous des légions de fans qui croient en sa capacité de marier musique et progrès social, d’élargir de manière radicale le public de la musique classique ou d’améliorer la vie de centaines de milliers d’enfants grâce à l’apprentissage d’un instrument au Venezuela (ndlr: notamment grâce au programme El Sistema, lire ci-contre), aux Etats-Unis (Youth Orchestra Los Angeles, YOLA) et dans d’autres pays.

Lorsque l’étiquette de jeune prodige a commencé à ne plus lui aller, il a entrepris de devenir, cette année, le plus jeune chef d’orchestre à diriger le légendaire concert de Nouvel-An de Vienne, avec 50 millions de spectateurs dans plus de 90 pays. «Comme vous le savez, c’est un concert réservé aux chefs d’orchestre les plus prestigieux: ils ne doivent pas seulement être établis, mais vraiment consacrés. Pour moi, c’est un honneur. Et, surtout, c’est un symbole d’avenir de voir qu’une institution aussi traditionnelle, un concert tellement traditionnel, avec des chefs d’orchestre tout aussi traditionnels, décide tout à coup de faire appel à un jeune.»

Quand un jeune talent cesse-t-il d’être un jeune talent?

C’est un processus qui ne s’arrête jamais. Je dirige des orchestres depuis que j’ai 11 ou 12 ans. Aujourd’hui, j’ai 35 ans et je pense avoir la maturité suffisante pour assumer certains défis et les armes pour les affronter. Mais j’ai toujours cette même âme d’enfant. Je ne l’ai pas perdue. C’est quelque chose qu’on ne peut mesurer dans le temps, mais sur la base des connaissances qu’on acquiert.

Il n’y a donc pas de brusque changement intérieur…

Sur le plan artistique, si, il se passe des choses… Vous ouvrez une partition, vous la lisez, et bien que vous l’ayez travaillée plein de fois, vous découvrez de nouvelles choses. C’est ainsi qu’on acquiert de l’expérience, la maturité permettant de lire des choses qu’on n’avait jamais vues, alors qu’on les connaissait par cœur.

Existe-t-il des morceaux qu’il ne faudrait jamais diriger avant un certain âge? Yourcenar disait qu’il y avait des romans qu’un auteur ne devrait pas essayer d’écrire avant d’avoir 40 ans.

C’est vrai, mais moi, je ne dirais pas tout à fait la même chose. Beaucoup de gens jugent le répertoire qu’on joue, l’âge auquel on peut tenter certaines œuvres. Je n’ai jamais été d’accord avec cela. Bien sûr, il y a certains morceaux qu’il faut attendre pour diriger.

Lesquels?

Se mesurer à Bruckner, par exemple, c’est un pari difficile. Quand j’étais jeune, j’ai fait beaucoup de choses que je fais différemment aujourd’hui et que je vois sous un autre angle parce que je les ai déjà faites. Si je ne les avais pas faites, je n’aurais pas eu l’opportunité d’arriver à ce stade de maturité. Si je regarde en arrière, je ne changerais rien de ce que j’ai vécu.

Vous venez d’enregistrer l’intégrale des symphonies de Beethoven. Pourquoi lui? Ou plutôt, pourquoi maintenant?

Beethoven symbolise l’art qui embrasse tous les éléments de la vie, de la société, d’un continent, du monde entier, la complexité de l’humain, le désir d’unir le monde, les personnes, les peuples à travers la musique, à travers l’art. Et quand vous avez l’opportunité de travailler son œuvre de la 1re symphonie à la 9e, de voir cette évolution fantastique est une occasion unique. Pourquoi Beethoven maintenant? Parce qu’il fait partie d’un processus de maturité, d’un nouveau cycle spirituel de l’orchestre. Nous n’avons la prétention d’imiter personne, que ce soit Harnoncourt, Brüggen, Gardiner ou, avant eux, Karajan, Bernstein, Kleiber, Furtwängler. Pour nous, c’est le commencement d’un nouveau cycle, plus profond et plus visionnaire, dans lequel nous allons nous mesurer à énormément de musique.

Si on prend Beethoven, pour qu’il y ait de la liberté, il faut une certaine discipline, il faut avoir du respect, de la tolérance, du dialogue. Que fait-il dans sa dernière symphonie? Il fraternise, il embrasse. Comment? Avec une discipline de fer. L’adagio de la 9e symphonie est l’une des œuvres les plus sublimes qui existent. Une variation sur un thème, contrapuntique et très simple harmoniquement, qui conduit à des saillies d’explosions créatives, mais toujours dans le cadre d’une certaine discipline. Beethoven était libre à l’intérieur de sa discipline. Il est la référence de liberté parfaite pour notre temps, parce que c’est la liberté dont nous avons besoin.

(TDG)