Grace Jones, Pet Shop Boys, Bryan Ferry et Tom Jones à Montreux

Le Montreux Jazz fait fi des barrières entre les générations et les styles. Grace Jones, Pet Shop Boys, Bryan Ferry et Tom Jones sont à l'affiche cette année, mais aussi LP, Bonobo, Usher & The Roots, Nicolas Jaar et Gucci Mane. A découvrir du 30 juin au 15 juillet.

Le festival a dévoilé jeudi une programmation qui «puise dans la puissance fondatrice du jazz» et mêle «sensations pop, seigneurs du R&B et jeunes talents», dévoile un communiqué. Une soirée sous le signe de l'électronique ouvrira les feux fin juin, avec Max Richter et Nicolas Jaar, producteur et compositeur américano-chilien.

Des têtes d'affiche

Comme chaque année, l'Auditorium Stravinski accueillera une belle brochette de têtes d'affiche avec l'inclassable Grace Jones, le duo électro-pop Pet Shop Boys, Usher & The Roots, Lauryn Hill, Herbie Hancock, George Benson, Ibrahim Maalouf ou encore Youssou N'Dour.

Le 9 juillet, Brian Wilson, ex-Beach Boys, et Bryan Ferry, l'ancien leader de Roxy Music, se succéderont sur scène. Brian Wilson jouera son album mythique «Pet Sounds», sorti en 1966.

Tom Jones pour la première fois

Des pépites dénichées par les programmateurs il y a quelques années se retrouveront sur la grande scène, notamment London Grammar, Kaytranada, Passenger et The Lumineers, poursuit le communiqué de presse. Tom Jones chantera pour la première fois à Montreux.

Dans l'intimité feutrée du Club, les bluesmen Taj Mahal et Keb' Mo' se retrouveront pour la première fois sur scène après leur album TajMo. La soirée Shabaka & The Ancestors propose une rencontre entre le saxophoniste londonien Shabaka Hutchings et des musiciens sud-africains. Derrière Mare Nostrum se cache un poème en trois temps avec l'accordéoniste Richard Galliano, le pianiste Jan Lundgren et le trompettiste Paolo Fresu.

Le retour de Yello

Le Lab accueillera une série de groupes indie-rock comme The Fleet Foxes, Alt-J, Kevin Morby et La Femme. Le duo de synthés helvétiques Yello est de retour sur disque et sur scène. Côté français, le rappeur Youssoupha et Benjamin Biolay sont annoncés. LP, Lukas Graham, Pete Doherty, Mo, Dua Lipa et The 1975 sont quelques-uns des noms qui complètent la copieuse programmation. (TDG)