Georges Prêtre avait son cœur à Vienne

Si, le 1er janvier dernier, Gustavo Dudamel est le plus jeune chef à avoir dirigé le concert du Nouvel-An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, en 2008, Georges Prêtre, 83 ans à l’époque, était le plus âgé – et de loin pas le plus sénile! Le chef français, qui s’est éteint le 4 janvier à 92 ans, a ensuite été réinvité pour le Nouvel-An 2010. Adoubé par les Viennois comme l’un des leurs depuis les années 60, Georges Prêtre se sentait encore plus proche de l’Orchestre Symphonique de Vienne, avec lequel il dirigea son dernier concert en octobre.

Le vétéran des chefs d’orchestre en activité représentait aussi le dernier témoin d’une glorieuse époque: il avait été l’interprète préféré de Maria Callas et de Francis Poulenc. Pour la diva grecque, il a accompagné ses dernières années d’activités, enregistrant avec elle Carmen, Tosca et plusieurs récitals. Du compositeur français, il a quasiment tout enregistré, mais surtout créé son opéra La voix humaine en 1959 avec l’inoubliable Denise Duval, décédée elle aussi à plus de 90 ans en 2016.

«La musique est l’art le plus complet. En elle, il y a la sculpture, la peinture, la poésie… les silences: il y a tout.»

Né dans une famille modeste (son père était cordonnier), Georges Prêtre débuta sa carrière comme trompettiste puis compositeur d’opérette sous le pseudonyme de Georges Dhérain. Pour lui, toutes les musiques étaient bonnes à prendre, même la musique légère. Jouer de la trompette dans un orchestre de jazz a d’ailleurs été son premier gagne-pain. «La musique est l’art le plus complet, disait-il. En elle, il y a la sculpture, la peinture, la poésie… les silences: il y a tout.»

D’un air toujours affable et souriant, il pouvait, paraît-il, être très sévère avec les musiciens pendant les répétitions. Il admettait lui-même avoir un «fichu caractère». Est-ce pour cette raison qu’il fit l’essentiel de sa carrière hors de France? Les images de lui dans sa jeunesse montrent un chef énergique, au visage très expressif marqué par sa mâchoire d’acier qui le fait ressembler à un boxeur – alors qu’il avait plutôt pratiqué le judo et l’équitation.

Dans la biographie que lui a consacrée sa fille, La symphonie de ma vie, celle-ci lui demande de donner sa conception de la vie: «J’aurais la même réponse que Bergson: la musique est ma vie, mais ma vie est musique. La vie est bien une symphonie qui se compose note après note, et la dernière ne se joue pas en bas…» Il a toujours tout dirigé par cœur.

