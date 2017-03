Fischbach: «Mon enfance a été bercée par la culture franchouillarde»

Elle cultive, dit-elle, une «fascination pour le morbide», aime «sublimer le tragique», conséquence possible d'un climat familial côtoyant la mort au quotidien. «Ma mère travaille en gériatrie, mon oncle est croque-mort. Moi, je suis agnostique et je ne crois pas en Dieu. Suis-je gothique? Pourquoi pas... Vie, mode ou musique, tout n'est qu'un éternel recommencement.»

Vous aviez aimé Jeanne Mas et Corinne Charby? Préféré tout de même le Daho de Duel au soleil ou, sans condition, le Christophe des Paradis perdus? Ce n'est pas Fischbach. Et pourtant, c'est si proche. Dernier phénomène en date du revivalisme 80's, Fischbach, Flora de son prénom, peut recycler sans vergogne l'héritage de ses plus ou moins glorieux aînés: du haut de ses 25 ans, la chanteuse française, en concert jeudi 23 mars à Voix de Fête, a l'excuse du talent. Un premier album, A ta merci, a poussé la jeune femme au cœur de l'actualité hexagonale. Oh le goût des années 80! Mouvance branchée, mode fugace qui engendre nombre de groupes fabuleux dont on aura oublié le nom demain. Fischbach, cependant, traîne avec elle ce grain de voix frissonnant qui la distingue un minimum du tout venant. Idem encore de ces textes intrigants, Mortel, Béton mouillé, sombres évocations de ce qu'on nommait jadis le mal de vivre. Ou l'ennui.

Liberté et transe

«Chacune des chansons porte une femme différente, que je pourrais être ou non. Cela ouvre les champs du possible. On ne parle pas de la même manière à son amant ou à son patron.» Seule dans sa chambre, elle réalise les arrangements d'A ta merci. «Comme si je parlais à mon psy. Je décharge des peines de cœur. Puis ma pauvre histoire d'amour, je la partage avec mon public.»

Sa carrière de musicienne, Fischbach l'a commencée sur le tard, à 17 ans, lorsque 'un ami lui propose de monter un groupe. «J'étais timide, mais chanter me procurait beaucoup de plaisir: je chantais fort, c'était un exutoire fabuleux, comme le sport. Puis avec les concerts, j'ai découvert la liberté et la transe. C'est ce qui me pousse à continuer de chanter.»

Des B 52's à Balavoine

Mais pourquoi précisément la pop française des années 80, outre qu'elle est aujourd'hui à la mode? «Mon enfance a été bercée par la culture franchouillarde, Le Splendide, Louis de Funès. Petite, je lisais Harry Potter, avant de m'attaquer à Baudelaire, Agatha Christie. Plus tard, j'ai découvert Enio Morricone, puis Angelo Badalamenti. Mais la musique des 80, c'est par la culture des jeux vidéos que je m'y suis initiée. Grand Theft Auto: Vice City comporte une sélection des meilleurs titres de l'époque. Du Yellow Magic Orchestra et B 52's, je suis passée à Balavoine. Et cette période m'a fascinée, pour ses productions audacieuses, ces synthétiseurs numériques qui faisait leur premières apparitions. Pour les textes aussi. Ces synthétiseurs sont ceux que j'utilise à mon tour. Mon intérêt pour les années 1980 vient de là, tout simplement.»

Fischbach, jeudi 23 mars, 23 h 15, guinguette, salle communale de Plainpalais, gratuit. Infos: voixdefete.com (TDG)