Fête de la musique: adieu, la Rive droite

La Fête de la musique, plus grande manifestation musicale en terres genevoises (200 000 visiteurs par beau temps), n’ira plus sur la Rive droite. La décision a été prise courant décembre: pour la 26e édition, du 23 au 25 juin 2017, les organisateurs ont décidé de resserrer les festivités sur la Rive gauche, côté Bastions et Vieille-Ville.

Cette réduction drastique du territoire de la fête est motivée par trois raisons, indique Laurent Marty, coordinateur de l’événement organisé par la Ville de Genève. Premièrement, les travaux en cours dans la zone du parc Beaulieu, dite «Beaulieu Cèdre», vont aboutir à un jardin fleuri qui ne pourra plus accueillir d’infrastructures, même éphémères, telles que scènes et stands. Ce faisant, l’axe de verdure menant, durant la fête, des Cropettes jusqu’à l’extrémité nord de Beaulieu est coupé: «Mieux vaut, dans ce cas, ne plus y aller», conclut Laurent Marty. D’autre part, les organisateurs relèvent une situation de moindre intérêt pour les associations installées sur la Rive droite: «Sur les quatre dernières années, nous constatons que les stands associatifs de la Rive droite bénéficiaient de beaucoup moins de passage que sur la Rive gauche.»

Enfin, et ce n’est pas la moindre des explications, ce resserrement sur le centre-ville suit également des raisons financières: «Le budget reste stable avec 1,5 million de francs, mais de nouveaux frais, notamment en matière de sécurité, nous obligent à revoir la répartition des coûts, explique Laurent Marty. Or la tenue de la fête sur deux zones distinctes occasionne plus de frais, en ce qui concerne la main-d’œuvre, l’aménagement et les installations techniques, que si elle était organisée sur un seul site. En recentrant la fête sur la Rive gauche, nous ferons également des économies nécessaires.»

La Rive droite constituait le versant plus calme de la Fête de la musique, apprécié notamment des familles, ainsi que des amateurs de danse, qui tenaient leur nouveau rendez-vous avec l’ADC entre les arbres de Beaulieu. En compensation, indique Laurent Marty, la Rive droite aura tout de même droit à une scène mobile – de taille moyenne, chargée sur un camion – qui changera chaque jour son point d’ancrage durant le grand week-end musical. Une «programmation forte, attractive, avec des noms connus et de qualité» devrait prendre place sur cette nouvelle scène.

Scène danse au MAH

En quittant la Rive droite, la Fête de la musique perd tout de même six scènes. Seront-elles reportées sur la Rive gauche? A priori, oui. «On devrait avoir 30 scènes, comme en 2016», répond le coordinateur de l’événement. Pas question cependant de densifier les Bastions, mais plutôt la Vieille-Ville, côté boulevard Jaques-Dalcroze, promenade du Pin et promenade de Saint-Antoine. «Nous pourrions notamment retrouver la Cour du 14, indique Laurent Marty. Nous l’avions abandonnée afin de fluidifier les déplacements du public; une signalétique adéquate permettrait d’y organiser à nouveau des concerts tout en convenant aux normes actuelles de sécurité.» La Société de lecture, dont les travaux seront terminés en juin 2017, pourrait elle aussi retrouver la fête.

Quant à la scène danse, elle devrait retrouver la cour du Musée d’art et d’histoire (MAH) et ses 600 places, comme à ses débuts. «Ce n’est pas un mauvais plan, réagit Claude Ratzé, directeur de l’ADC, en charge de sa programmation. Nous retournons au centre, dans un espace intéressant qui remplit les conditions dont nous avons besoin.»

Le centre va-t-il saturer?

En désertant Cropettes et Beaulieu, la Fête de la musique poursuit finalement ce mouvement de repli entamé il y a trois ans. Mêmes raisons liées aux frais de sécurité principalement, l’événement avait progressivement rogné dans son dispositif, passant de 647 concerts en 2015 à 571 en 2016. Quid alors du «désengorgement» du centre-ville, qui avait motivé, dès 2012, l’ouverture d’un pôle Fête de la musique sur la Rive droite? En recentrant ses activités, la fête ne risque-t-elle pas, au contraire, de se réengorger? Pour le Département de la culture et des sports, qui pilote la manifestation, la prudence est de mise: il faudra attendre le printemps pour juger des solutions en cours d’élaboration… (TDG)