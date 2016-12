Disques: nos coups de cœur de 2016

Agnes Obel

Sa démarche, entre instrumentation classique, manipulations sonores et songwriting empreint de lyrisme, semblait devoir lui aliéner une grande partie du public. Mais l’exigence peut faire pop! Avec son troisième album tout en élégance moirée d’ombres et de mélodies faisant tinter le verre, la Danoise accomplit un miracle de beauté sonore.

Leonard Cohen

Au bord de la tombe, le vieux maître zen n’a pas glissé. Saisissant une fois de plus toute la palette de son art, Leonard Cohen livre un album funèbre où cohabitent sagesse et déraison, sérieux mortel et amusement distancié, faconde dandy et sincérité désarmante. Qu’il est doux de recevoir les adieux fragiles et sépulcraux d’un tel artiste, la séparation en est facilitée. Gloire à Leonard!

Pixies

On n’attendait rien de ce disque composé en amont d’une tournée mondiale par le groupe de Frank Black, dissous en 1993, ressuscité en 2004, re-mort en 2012 et re-ressuscité l’an suivant. Erreur! Enfin rassuré par le solide contrepoint féminin de la bassiste Paz Lenchantin, Black retrouve inspiration, tonus et fantaisie. Au point de sonner comme un «vieux» Pixies? Parlant d’une poignée de disques qui influencèrent Nirvana et le reste du monde, l’argument ne satisfera que les snobs.

Avishai Cohen

Parmi les nombreux trompettistes qui parviennent à remettre leur instrument en lumière, Avishai Cohen traverse les nuées de 2016 avec une grâce élégiaque. Un enregistrement splendide, suave et profond, voletant dans les souffles de Miles Davis mais pour quêter d’autres chemins de silence que celui du maître. On n’hésite pas à signaler un autre album du même label, le Rising Grace du guitariste Wolfgang Muthspiel, où le trompettiste Ambrose Akinmusire brille dans le jeu.

DMA’s

Les sales gamins venus d’Australie honorent Oasis et les jeunes années 90 sans glaner le même succès. Qu’importe. Le premier album du trio, Hills End, avait tout pour emporter le printemps sur un alizé tonique et bourdonnant. Du muscle, de l’emphase et de la mélodie, de l’humour et de la subtilité: sans être «le» disque de l’année, il lui a en tout cas démontré que la relève s’amuse sans complexe.

Nick Cave

Habitué du noir, jusqu’à quel abysse de ténèbres allait plonger Nick Cave dans ce disque témoin de la mort de son fils de 15 ans? Le crooner désabusé était en plein enregistrement lorsque l’adolescent chuta d’une falaise. Le deuil illumine plus qu’il n’obstrue cet album qu’on ne peut écouter d’une oreille neutre, mais à laquelle Cave chuchote une peine transformée en tendresse. Un disque d’une somptueuse gravité, d’une langueur de linceul flottant lentement sur l’onde.

Monteverdi

Le dernier projet de Leonardo García Alarcón sur Monteverdi relit des extraits d’opéras et de madrigaux en égrenant les sept péchés capitaux et les sept vertus cardinales. Cette traversée saisissante de l’expressivité du compositeur italien a été magnifiquement enregistrée au Temple du Sentier, puis filmée dans la foulée au Palais des Doges de Venise, le lieu naturel de son émergence. Un théâtre de la volupté, de la cruauté et de la prodigalité vocale.

«L’aiglon»

Nul doute que la production de L’Aiglon signée Caurier Leiser que l’on a pu applaudir à Lausanne en 2013 a redonné vie à ce fascinant opéra composé par Honegger et Ibert en 1937. L’enregistrement de Kent Nagano rend palpitants les derniers mois de la vie de Napoléon II (Anne-Catherine Gillet) dans sa prison dorée de Vienne, sa conspiration naïve et sa mort dérisoire dans le souvenir des berceuses françaises et d’une révolution annihilée.

Steve Reich

«Music for 18 Musicians est le Sacre du printemps des générations parvenues à l’âge adulte au cours des cinquante dernières années», a écrit Ahsley Capps. Si la version historique de 1978 par Steve Reich lui-même vient d’être rééditée par ECM pour ses 80 ans, celle de l’ensemble Signum est encore plus hypnotique, avec un piqué inégalé, comme on dirait d’un tirage photographique exceptionnel. (TDG)