Dirty Projectors, la soul fabuleuse du petit Blanc qui soignait ses peines de cœur

Un peu d’Elvis Costello pour la voix, voilà déjà qui pose une filiation de choix. Et si, en plus, la musique est formidable, alors, de ce Dirty Projectors on ne peut plus se passer. Il sonne bizarre a priori, lorsque tintent et ondulent divers claviers, synthés, percussions rares et cliquetis électroacoustiques d’allure assez chenil… Et puis les harmonies, de guingois passent à l’équilibre, dans une sorte d’acrobatie complexe où l’apparente dureté du tout révèle des trésors de douceur. Dirty Projectors, dans ses habits de jeune groupe devenu chef de file hipster consacre cette fois-ci l’essentiel de son travail à chercher le supplément d’âme caché dans les recoins de la soul music. Oui, cet album, le 8e du Nord-Américain David Longstreth (qui a mis le reste du groupe de côté, dont sa désormais ex-compagne, la chanteuse Amber Coffman) peut s’aborder comme une recréation, si pas récréation, sur le thème de la soul, aussi bien qu’un hommage à Michael Jackson, Stevie Wonder, et allons-y pour Frank Ocean aussi! Voire Beyoncé, dont la petite sœur Solange fait ici un coucou fort à l’aise (Cool Your Heart).

Y a-t-on perdu les voix féminines des albums précédents? Pour y gagner autre chose alors. Il y a du Broadway également dans cette manière complexe, riche, de tracer les mélodies, Tandis que sort un nouvel album de Thundercat, matière jazz-funk portant la soul vers des sommets rythmiques (lire ci-dessous), Dirty Projectors suit une autre manière, livre d’autres émotions. Black music, que ce Dirty-là? En terme de compositions, oui. Mais dans l’intention, le rendu, pas tant que cela. C’est d’ailleurs ce qui fait la curiosité de cet objet, ses limites aussi: torturé, ardu, pour ne pas dire revêche, voire sec comme un vieux fruit dont l’arôme ce faisant s’est concentré, Dirty Projectors pourrait aussi bien s’apparenter à un Sufjan Stevens (ses albums Michigan et Illinoise, The Age of Adz notamment). On sait le héraut de la nouvelle folk friand de rhythm’n’blues, de la grandiloquence des big band, des orchestres symphoniques aussi. Voilà le lien: Dirty Projectors aussi cherche à définir un classicisme d’aujourd’hui. Avec ce même attrait pour les arrangements flottants, qui permet, chez l’un comme l’autre, de chanter leurs déboires personnels. Comparaison n’est pas raison. Alors… David Longstreth, dès l’ouverture de l’album, chante sans autre paravent «I don’t know why you abandoned me» (je ne sais pourquoi tu m’as abandonné…) Keep Your Name démarre ainsi, voix affectée, larmoyante, qui devient subitement rap. Allait-on assister à un déballage pathétique? Vocalises aiguës, timbre mat, orchestrations grinçantes et douces à la fois, Dirty Projectors se fait tour à tour obsédant (Death Spiral et son beat concassé) ou caressant (Little Bubble, ses violons langoureux, son clavier ondoyant et ses chœurs r’n’b). David Longstreth lui aussi possède son quota de kitsch, qu’il touille et retourne pour en tirer quelques fulgurantes beautés musicales, comme autant de vérités à garder pour soi.

«Dirty Projectors» Dirty Projectors, Domino.

(TDG)