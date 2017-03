Des bris de chansons de Voix de Fête

«Sperme», «salope» et «anarchie». Cette année, Voix de Fête a une drôle de gueule, ainsi paré de ces remuants refrains. Lundi, c’était le «off». A l’enseigne des Bars en Fête, un duo de Saint-Etienne étrille le bon goût sans autre façon: Schlaasss. Ce pourrait être le son de la chasse d’eau. C’est du rap lourd débitant un flot d’insanités. Discutable quoique assez jouissive performance aperçue dans l’espace charmant du magasin Urgence Disk, au rez de l’Usine, qui participe pour la deuxième année à ces agapes festivalières. Et puis Katerine. On ne vous refera pas la critique. Lundi toujours, cette foule en délire réunie à l’Alhambra a dévoré les saillies scatophilosophiques du grand blond dodu. De l’art, oui.

Voix de Fête, 19e édition, du 20 au 26 mars, mérite un bilan à mi-parcours. Bienheureuse manifestation, née d’un amour inconditionnel pour la chanson francophone, qui est à peu près certaine de faire le plein vendredi encore grâce à son volet rap. Youssoupha, Demi Portion, Guizmo, les plus jeunes adorent. Tant et si bien qu’on se demandait, soudain, si les autres, les tenants d’une manière plus folk, ou guinguette, ou pop, valaient encore le détour. Force est de constater, ici, que les styles se sont mêlés. Schlaasss émane de l’esprit punk mais fait du rap. Katerine émarge de cette «nouvelle scène» des années 90, plutôt rock, mais se nourrit de la variété. Ont-ils sacrifié à la mode? Disons plutôt qu’ils la font. C’est un succès côté public. Et Voix de Fête s’en délecte, qui nous sert cette année un grand cru.

Métamorphose en coulisses

Mercredi, 20 h. Calme apparent dans les coulisses de Voix de Fête. Les techniciens s’affairent sur le plateau du Casino-Théâtre, trois silhouettes noires dont on cherchera, en vain, à capter le regard. Ce sont là des pros de la scène, les gens de l’ombre que le public ne verra jamais. Pourtant, il n’y a qu’un pas, au sens propre, entre la console cachée derrière les rideaux et le poste qu’occupera sous peu la vedette du soir.

Pour l’heure, elle mange, la vedette. Dans cette espèce de grand chalet en poutres fatiguées collé derrière la salle. «Son nom est Bienveillance», susurre une dame fumant sur le balcon. Tiens… Au mur, un écran télé, pour regarder le spectacle en cours. Sur l’autre mur, un haut-parleur, date de fabrication indéterminée, pour écouter. Trois jeunes femmes font le service. Tartes, salades et fraises Tagada.

«C’est quoi, ce truc?» Une branche Cailler. «C’est bon?» Mais laissons à son intimité le héros de la soirée. En coulisses, l’artiste, rendu à lui-même, n’est qu’un humain comme les autres. Didier Super, car c’est bien lui, est du reste beaucoup plus beau en vrai que sur les photos officielles.

Les coulisses encore. Des couloirs, des portes, des rideaux. Et les loges, petits boxes fermés de tentures bleues. Des miroirs partout, pour se voir de pied en cap. C’est l’antichambre de la scène. Où le péquin se transforme en divinité. Un jeans coupé sur les genoux, un col roulé couleur crotte, si court qu’il laisse apparaître son ventre nu: Didier Super s’est métamorphosé en bête de scène.

Il est 21 h 30. Le rideau s’écarte. La purge commence… On a tous un peu de Didier Super qui sommeille en nous. De la méchanceté à revendre, de la haine inassouvie. Du moins, voilà ce qu’il y a dans le miroir que tend au public le chanteur français. Un clown plutôt, en ce qui concerne son dernier spectacle, Ta vie sera plus moche que la mienne. Des poupées gonflables pour faire dialoguer le juif et le musulman, des faux seins pour faire la parturiente, des petits Noirs affamés découpés dans du papier, et pire encore. Didier Super, c’est ce petit théâtre charognard, une heure de racisme débridé, de xénophobie décomplexée, de violence verbale, de mauvaise foi. Affreux reflet balancé sans façon dans la gueule de l’auditoire, dont l’un des nombreux climax (on ne sait plus trop où va la pièce, tant il y en a dans l’indigeste volontaire) consiste à foncer sur le public, masque de guenon sur la tête, tronçonneuse vrombissante dans les mains. Et le Casino-Théâtre, débordant de toutes parts, qui rit et rit encore.

De la violence à la douceur

Les spectateurs font des «oooh», des «aaah», s’offusquent avec délectation, s’esclaffent de plus belle. Surtout, évidemment, lorsque Didier Super s’en prend au voisin de siège, expiateur éphémère sacrifié en guise de spectateur générique. «Il y a des violeurs dans la salle? Sur 500 personnes, il doit forcément y avoir quatre ou cinq violeurs… Tiens, toi, t’as une belle gueule de taulard!» Ah les salauds!

De l’outrance, de l’outrage, voilà qui détonne dans le paysage. Encore faut-il qu’il y ait du public. Tout ou presque est plein en ce début de festival. Qui sont-ils, ces spectateurs se baladant du Chat Noir à l’Usine, ces gens qu’on a vus mercredi pénétrer gaillardement dans le Casino-Théâtre? Du public de Didier Super, une majorité connaissait déjà le coquin. Ils ont 40 ans, 50 ans, semblables en âge aux fans de Katerine. Vous aimez, madame? «Oh putain, j’adore!»

Un peu de douceur dans ce monde de fous nous ferait le plus grand bien. Allons au bord de l’eau, au Bateau-Lavoir. Timbre soyeux, voix de tête, picking léger sur la guitare, Fabien Bœuf, d’Aix-en-Provence, déploie un petit monde de dentellerie poétique, sifflotée en majeur, tout en émotions retenues. «On n’y voit pas mieux/Mais demain nous rassure/Viens, on ne sera pas trop de deux…» Ici, on entend cette envie de pop, de caresses, ce plaisir de la richesse harmonique, des vocalises aériennes. Fabien Bœuf, son idéal de «la plus belle chanson»? Il court entre Les Têtes Raides, Dominique A et Mathieu Boogaerts, tous des artistes qui ont débuté il y a plus de vingt ans. A présent, l’auditoire écoute en silence. Il pleut. La vie est belle, la chanson de toujours a repris ses droits.

