Dernier Noël pour George Michael

Cruelle avec les rock stars, l’année 2016 l’a été doublement avec Rick Parfitt: le chanteur de Status Quo est décédé quelques heures avant George Michael, qui lui vole encore la vedette, cette fois-ci au registre des requiem de Noël. Mondial, le requiem. A la hauteur des sommets que le compositeur de Faith a atteint à la fin des années 1980, dont il représenta une certaine idée de la musique et de la cosmétique. George Michael est mort le 25 décembre, dans sa maison de Goring, dans l’Oxfordshire anglais, à l’âge de 53 ans.

Les causes de son décès n’ont pas été révélées par sa famille. Elles ne sont pas «suspectes», déclare cependant la police. La précision s’imposait. Depuis une vingtaine d’années, le chanteur avait plus fait parler de lui pour les frasques de sa vie privée que pour la puissance de son succès, bien que ses rares albums aient toujours décroché la première place des hit-parades européens. Addiction à diverses drogues, dépression, pneumonie sévère qui faillit l’emporter en 2011, accidents de voiture et coming out forcé après qu’un policier particulièrement tordu l’eut arrêté dans des pissotières californiennes, en 1998…

Comme le disait George Michael dans ses interviews distillées au compte-gouttes, sa vie de pop star et de sex-symbol planétaire conjuguait paradoxa­lement une nature introspective et tourmentée. Au faîte de sa gloire, alors que son visage de pâtre hellène décore toutes les chambres d’adolescentes, il choisit déjà de ne pas apparaître dans le clip de Freedom 90. Et se fait remplacer par le top 5 des mannequins féminins de l’époque, ce qui ne gâche rien.

Si Apollon avait connu le brushing, les shorts rose fluo et les mèches décolorées, il aurait pu ressembler à George Michael. Tout aussi Grec que le dieu, ce fils de restaurateur établi à Londres comprend vite que la promotion de son (réel) talent de musicien ne souffrira pas de son physique. En 1981, il fonde Wham! avec Andrew Ridgeley, son ami de lycée et beau gosse lui aussi, catégorie salon de coiffure. Le duo jette des sourires pleins de dents sur des 45 tours aux mélodies ensoleillées qui, avec Duran Duran et Culture Club, composent la face hédoniste et flashy de l’Angleterre postpunk. Revoir Last Christmas, tube de 1984 où les Wham! décorent un sapin et rient en lançant de la neige, est un exercice qui oscille entre tragique et comique, selon son humeur.

Succès solo

George Michael, en tout cas, a choisi. Le fan de soul et de rhythm and blues veut batailler dans un registre plus vaste que les mièvreries synthétiques de Wham! Auteur et compositeur, il se lance en 1987 sous son seul nom avec Faith, disque aux 25 millions d’unités vendues, dont dix aux Etats-Unis, un exploit pour un citoyen britannique quand il ne s’appelle pas Elton John. Dans un revival rock’n’roll qui cartonne aussi avec INXS et Texas, le minet se fait dur à cuire, Ray-Ban miroir, barbe de quatre jours, Perfecto et boucle d’oreille qui brillent. Le rythme de la chanson titre, le piquant du bien nommé I Want Your Sex font des ravages sur les chaînes à clips en plein essor. En quelques mois, George Michael devient superstar.

Ambiguïtés douloureuses

Le succès est massif mais fragile. Les disques suivants le maintiennent au sommet, mais George Michael joue moins volontiers de son image publique. Sans doute que les ambiguïtés autour de sa sexualité pèsent lourd dans la balance: aussi étrange que cela puisse sembler à un tel niveau de notoriété et donc de puissance, le chanteur aurait de son propre aveu attendu la mort de sa mère pour faire son coming out. L’image du gentil garçon de Wham! lui était-elle finalement plus fidèle que celle du lover ténébreux?

Avec le nouveau siècle, il commence en tout cas une longue phase de mal-être et de dépression, que viennent ensoleiller quelques tournées à succès et des disques de bonne tenue. La presse anglaise, qui ne l’a jamais lâché d’une semelle, se régale de ses frasques, lorsqu’on le retrouve inanimé dans sa voiture ou qu’il emboutit une vitrine sous influence d’un mélange de crack et de cannabis – quatre semaines de prison en 2010. Sa prestation en clôture des Jeux olympiques de Londres, deux ans plus tard, le rassure sur sa popularité intacte, tout comme le succès de Symphonica, son dernier album en 2014. Un suivant était promis pour l’an prochain. Il sera posthume.

