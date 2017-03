Découvrez le menu complet de Festi'neuch

Festi'neuch a dévoilé mardi la programmation complète de sa 17e édition qui se tiendra du 15 au 18 juin aux Jeunes-Rives à Neuchâtel. L'affiche propose aussi bien du rock que de la chanson française et des groupes régionaux.

Le coup d'envoi de cette 17e édition sera donné le jeudi soir par le groupe américain Prophets of Rage. La soirée sera notamment complétée par la présence du groupe anglais Cabbage, des Nyonnais de Tweek et du trio fribourgeois Fensta.

La scène rock anglaise sera à l'honneur avec The Kooks, groupe qui célèbre ses dix ans cette année et lance une tournée européenne «Best Of» à cette occasion. Le groupe formé de quatre musiciens originaires de Brighton sera sur scène le vendredi 16 juin.

Mais les amateurs de chanson française ne seront pas oubliés pour autant puisqu'ils pourront écouter l'auteur-compositeur et interprète suisse Fraissinet. Vendredi toujours, le public pourra assister aux concerts du trio danois Whomadewho et des groupes régionaux Los Orioles et Closet Disco Queen.

Mélange des genres

La soirée de samedi verra se produire sur scène Stephan Eicher & Friends. Elle sera complétée par le duo Booka Shade, gloire de la musique techno-house en Europe. En musique électronique toujours, Festi'neuch accueillera les Danois de Trentemoller. Samedi réservera également une place aux sonorités africaines avec le projet Onirical meets Gangbé.

Dimanche, les Jeunes-Rives accueilleront Le Tout Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou. Cet orchestre né en 1966 est la plus vieille formation africaine encore en activité, soulignent les organisateurs de la manifestation. Dans un autre style, les Petits chanteurs à la gueule de bois et Hugues Aufray seront aussi sur l'affiche.

(ats/nxp)