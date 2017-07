De drôles d’oiseaux en concert improvisé

Question de territorialité peut-être, sûrement même! Seuls les oiseaux ont droit à des perchoirs et autres pistes d’atterrissage, mais le visiteur du Centre d’art contemporain d’Yverdon – faut-il d’ailleurs le définir comme ça, passant ou penseur lui conviendrait mieux – reste en suspension dans un monde inédit. Sans filet. Sans préalable. Sans conditionnement. La lumière éclate, blanche, explosant les codes muséaux, des riffs fusent sauvages et les voûtes appartiennent à l’escadron de 90 diamants mandarins qui composent ce tableau vivant.

Leur plan de vol naturellement aléatoire, ils sont libres, totalement libres de se prendre pour des rockers. D’ailleurs la trentaine de Gibson posées à l’horizontale n’attendent que ça… le coup de bec ou de patte de ces hyperactifs ailés, gazouilleurs patentés à l’instinct grégaire. Sapés avec la même élégance qu’un concertiste, leur élan dessine l’espace, le concert improvisé par leurs incessants déplacements sculpte sa sonorité, mais, exception faite de cette partition du hasard, leur monde d’oiseaux ressemble banalement à un monde d’oiseaux en volière. L’enjeu est pour le passant! Est-il le bienvenu, acteur, contemplateur? Se sent-il étranger? A lui de se déterminer…

«Ici on est en territoire oiseaux, 60% de l’espace, ce sont eux, alors il faut circuler, bouger.» Volontiers loquace sur ses premiers enregistrements de bruits dans la rue, sur le début de son expérience sonore avec des volatiles il y a trente ans déjà, Céleste Boursier-Mougenot n’en dira pas davantage. Homme-orchestre de From Here To Ear, il ne consent que ce seul conseil. Le mouvement, en appelant l’action des pinsons, va créer le hasard, favoriser l’instantanéité et finit par entraîner la pensée dans cette danse interactive et aérienne parce que libérée de tout poids par l’improbable situation. Les sons, les règnes, l’étrange, la complexité d’un montage qui n’est plus que simplicité à vivre, tout valse, tout s’entrecroise pour un instant autre au milieu de drôles d’oiseaux. Ou, plutôt, une addition d’instants éphémères où l’aléatoire et la spontanéité plaquent un accord parfait.

La 22e version

Hier à Copenhague sur 600 m2, aujourd’hui à Yverdon sur 300 m2, demain à Shanghai sur 1200 m2, appelé dans tous les musées qui comptent avec son théâtre de l’inattendu, le Français l’exhale sans avoir à le dire, il croit à la porosité des genres – musique, arts vivants et plastiques – pour porter le plaisir de la surprise, cette vertu de l’art. «Comme musicien, je souffrais de devoir fixer les choses définitivement, une fois que c’est fait, je ne voyais plus que les erreurs. Après, en travaillant comme compositeur de Pascal Rambert et de sa compagnie de théâtre, je me suis approché de quelque chose de plus performatif. Et là, dans ce monde de l’écoute, je pense avant tout au sculpteur tournant autour de sa pièce pour la reprendre et la faire évoluer.»

Un antidote au conformisme, un temps volé à l’urgence pour une odyssée sensorielle… voilà l’œuvre de Céleste Boursier-Mougenot. En 2015, dans une volonté d’ouverture absolue, le Niçois mettait les arbres en mouvement dans et devant le pavillon français de la Biennale de Venise. La même année, au Palais de Tokyo à Paris, c’est littéralement embarqués sur un fleuve noir que les visiteurs saisissaient leur propre flot d’émotion. Avant encore, il avait envoyé des bols de céramique envoûter les piscines en plastique dans un tintement d’ondes sensibles et entraîné des Pleyel dans une danse sourde et magnétique. Des installations que le quinquagénaire reprend de Melbourne à Berlin, de New York à Londres et que les lieux redessinent différentes à chaque fois. A Yverdon, From Here To Ear en est à sa 22e version ou la preuve d’un certain infini!

