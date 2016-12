Comment Genève, Lausanne et Lyon remplissent leurs opéras

Une trêve entre Noël et Nouvel-An? On pourrait en chercher les traces, on n’en trouverait aucune dans les maisons lyriques. Alors que cette période apporte un ralentissement bienvenu des activités et une reprise de souffle salutaire, ces lieux d’art scénique accélèrent au contraire la cadence, intensifient le travail et doublent souvent la mise en élargissant l’offre de représentations sur leurs planches.

De Genève à Lausanne en passant par la proche Lyon, l’enjeu semble être le même. A savoir attirer le plus grand nombre de spectateurs et perpétuer ainsi une tradition centenaire qui fait coïncider cette période festive avec l’apport d’une bulle d’oxygène essentielle dans l’économie d’une saison lyrique. Le directeur du Grand Théâtre, Tobias Richter, le reconnaît d’ailleurs sans ambages: «C’est le moment de faire des recettes. Si on n’y parvient pas, il est quasi impossible de se rattraper par la suite.»

L’audace lyonnaise

Partagée de tous, cette ambition prend pourtant forme selon un mode d’emploi qui diffère de manière notable d’une maison à l’autre. A commencer par le choix des œuvres qui doivent briller à l’affiche. Si pour l’Opéra des Nations (siège éphémère du Grand Théâtre) et l’Opéra de Lausanne la préférence va aux opérettes, aux opéras bouffes et comiques les plus célèbres ainsi qu’aux grands classiques du répertoire opératique, à Lyon on mise davantage sur les titres oubliés. Qui connaît Une nuit à Venise de Johann Strauss, au programme actuellement dans le chef-lieu d’Auvergne-Rhône-Alpes? Qui se souvient de la trame du Roi Carotte de Jacques Offenbach, présenté en 2015?

Directeur de l’institution lyonnaise depuis treize ans, Serge Dorny explique ses choix en les inscrivant dans une logique plus ample: «Ici, nous avons un taux d’abonnés qui oscille autour de 23%, ce qui est plutôt faible par rapport à d’autres scènes. Mais cet état de fait nous donne une grande liberté artistique, puisque nous ne dépendons pas du seul public lyricomane mais d’une population bien plus diversifiée. Une population qui achète son billet en nous faisant confiance et qui s’avère plus jeune par rapport à d’autres réalités. A Lyon, 25% de notre public a moins de 26 ans et 52% moins de 45. Cela permet de construire des affiches audacieuses, de programmer durant la saison des pièces qui ont disparu des radars, comme Le Nez, La Juive ou Les Stigmatisés. Et de réitérer cette entreprise de redécouverte pendant les Fêtes.» Séduire et fidéliser

Avec un taux de fréquentation de 96%, Serge Dorny a gagné une fois encore son pari. Fait-on mieux ailleurs? Oui, mais avec des recettes qui donnent un tout autre goût au spectacle de fin d’année. Avec un taux de remplissage de 100% – 95% payant, 5% d’invitations – l’Opéra de Lausanne fait étalage d’un état de santé insolent en cette fin d’année. C’est que la maison vaudoise a misé sur une valeur sûre (La Vie parisienne d’Offenbach), portée par la mise en scène brillante de Waut Koeken. Grand passionné et connaisseur de ce répertoire, le directeur des lieux, Eric Vigié, souligne combien l’option du répertoire populaire s’avère dans les faits un choix compliqué. «Il faut trouver de bonnes versions de l’œuvre, travailler sur le livret, lui ôter les lourdeurs et l’adapter pour que la trame captive l’assistance d’aujourd’hui. Avec cinq ou six représentations, nous faisons vivre la maison pendant les Fêtes, ce qui n’était pas le cas avant mon arrivée. L’intention est d’approcher un public peu ou pas habitué des lieux, de lui offrir un spectacle léger et intelligent et de lui donner peut-être envie de revenir plus régulièrement.»

Séduire et fidéliser: c’est ce qu’on essaie de faire aussi à Genève, où La Bohème jouit d’un taux de remplissage de 85%. «N’oublions pas que ce genre de spectacle grand public rend possible la présence d’autres œuvres durant la saison, plus exigeantes et moins connues, note Tobias Richter. Chaque production joue ainsi un rôle précis. Elle s’inscrit dans un plan financier qui, à l’heure des bilans, doit aboutir au moins à l’équilibre.»

Avec un nombre de représentations renforcé (douze au lieu des sept ou huit habituelles), l’œuvre de Puccini se veut tout aussi conquérante que La Vie parisienne. Ces productions faisant davantage que renflouer les caisses et assurer la santé financière des maisons lyriques. Elles doivent aussi retenir un public dont les pratiques culturelles sont de plus en plus volatiles. Tobias Richter en est convaincu: «La tendance générale, ici comme ailleurs, fait état d’un retrait de l’archétype de l’abonné fidèle et inamovible. La multiplication des loisirs nous place face à une concurrence redoutable.»

Choix de sorties quasi illimité et budget des foyers peu extensible: la bonne santé des maisons lyriques, durant les Fêtes et après, se niche là. Dans la gestion d’une double contrainte redoutable. (TDG)