Chuck Berry, mort d’un rocker

«Je lui ai piqué toutes les notes qu’il ait jamais jouées.» Keith Richards, guitariste des Rolling Stones, commentait ce jour-là – c’était en 1986 – l’introduction au Rock & Roll Hall of Fame de Chuck Berry. Son Johnny B. Goode, chanson parmi les plus fameuses du rock, était déjà loin dans l’espace, embarquée depuis 1977 dans la sonde Voyager pour représenter la diversité de l’entreprise humaine. «Ces enregistrements dureront un milliard d’années, sinon plus», lui écrira plus tard l’astronome Carl Sagan. A hauteur d’homme, l’éternité n’était pas si loin pour Chuck Berry: né à Saint-Louis le 18 octobre 1926, le musicien est décédé samedi à Saint-Charles, dans son Missouri natal. Il était âgé de 90 ans.

Son héritage est immense. Et le reste de la planète rock n’en pense pas moins. Ses titres les plus fameux ont un demi-siècle d’existence. Son ultime enregistrement, un album complet réalisé en 2016 après trente-huit années uniquement consacrées à la scène, sera posthume, s’il paraît un jour. Ce qui est fort probable.

Enfant de la ville

Issu de la classe moyenne du sud des Etats-Unis, Chuck Berry a grandi dans cette communauté noire issue des esclaves de la campagne, qui trouvait pour la première fois, en ville, un début d’ascension sociale. Sa mère, Martha, institutrice, fait partie des rares femmes de couleurs à avoir suivi une scolarité supérieure. Son père, Henry, a monté une entreprise de menuiserie et assume la charge de diacre dans la paroisse baptiste du quartier.

Pieuse famille, dont les gospels du dimanche constituent la première nourriture musicale du jeune Charles Edward Anderson. Qui fait les 400 cent coups et finit en prison pour vol à main armée. Il a 17 ans, et n’en sortira qu’à 21 ans.

Bad boy Berry? Tour à tour photographe, concierge, coiffeur, c’est avec le pianiste Johnnie Johnson (1924-2005) que le jeune chanteur gagne ses galons dans la scène locale. Blues et swing sont à la mode. Le boogie-woogie aussi. Ajoutez-y du «country and western», comme on disait alors: le rock’n’roll des débuts est une fusion.

Figure tutélaire

Pour raconter les origines du rock, on cite toujours Elvis Presley, son enregistrement de That’s All Right (Mama), en juillet 1954. L’affaire cependant était déjà en route depuis la décennie précédente. Avec Chuck Berry? Pas encore. Avant lui, avant Elvis, il y a une foule de musiciens. Fats Domino (The Fat Man, 1949), Ike Turner (Rocket 88, 1951), comme Louis Jordan ou Bill Haley. Autant de prétendants, réels, au rôle de père fondateur du rock.

Mais si Chuck Berry deviendra, plus que tout autre, cette figure tutélaire dont une nombreuse descendance se réclamera, des Beatles à AC/DC, c’est pour la raison suivante: son rock à lui, s’il n’est pas fondamentalement nouveau, concentre tous les éléments qui en font un style musical à part entière.

C’est en 1955, sur les recommandations du bluesman Muddy Waters, que Chuck Berry, 28 ans déjà – un «vieux» en comparaison des vedettes d’alors – signe avec les studios Chess de Chicago. Son premier titre, Maybellene, est un tube. Dont le disc jockey Alan Freed revendique les droits d’auteurs, prétextant avoir trouvé le titre. «Maybellenne, c’est cette vache que je croisais tous les jours sur le chemin de l’école», répliquait Chuck Berry. En vain. Le rock est né sauvage et rebelle. A peine baptisé, le business l’avait adopté.

La guitare et son maître

Maybellene en 1954. Johnny B. Goode en 1958. Parmi tant d’autres, School Days, To Much Monkey Business, Sweet Little Sixteen, Carol, Roll Over Beethoven, Around and Around… Tous abondamment repris. La nouveauté? L’intention, l’énergie, le ton. Avec, non plus le piano en instrument principal, comme c’était le cas avec Fats Domino, mais la guitare. Ce trait abrasif et souple que seules les cordes permettent.

La guitare devient l’objet roi de la scène, accompagnant Berry dans sa fameuse «marche du canard», le duck walk. Et le chant enfin, direct et dur. Pour dire les obsessions adolescentes, les flirts, les Chevrolet rutilantes. Pour dire cette société américaine en pleine expansion, «Juke-box», «drive-in» et «hamburger jour et nuit», ainsi va la chanson Back in The USA. «Teenage», le nouveau mythe consumériste! Berry le paiera cash: en 1962, accusé d’avoir convoyé du Mexique à Saint-Louis, puis engagé dans son propre club, une ado de 14 ans, il purge trois ans de prison ferme.

«Ni couleur ni ethnie»

Du rock’n’roll, il avait toutes les qualités, les travers aussi. Apre au gain mais peu scrupuleux dans la tenue de ses comptes – «Je me suis fait spolier mes droits», clamait-il, à juste titre également. Trop noir pour concurrencer Elvis, trop soucieux de séduire le public blanc pour qu’on l’oublie. «Pas de couleur, pas d’ethnie, pas de politique. Jamais.» Telle était le leitmotiv de Chuck Berry, immense guitariste par qui le rock’n’roll est devenu ce qu’il est aujourd’hui.

(TDG)