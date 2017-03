Christophe Maé fait son show à l’Arena

L’attrape-rêves, son dernier album, paru il y a près d’un an, lui aura permis d’engranger autant de royalties sinon plus que Je veux du bonheur en 2013. Un demi-million de copies écoulées rien qu’en France. Et lorsqu’il se présente d’une salle à l’autre, face à ce public ravi de ses mélodies légèrement sauvages mais pas trop, Christophe Maé reste pareillement efficace: 150 dates archicombles pour sa précédente tournée. Et un nouveau tour de piste qui s’annonce du même tonneau. Voyez pour Genève! A cette unique date prévue jeudi 23 mars, la production a décidé d’ajouter une représentation supplémentaire, le lendemain. Toutes deux à l’Arena, qui compte tout de même plus de 8000 places entre le parterre debout et les gradins assis.

Maé, produit le plus demandé de l’industrie musicale française. Maé, champion des mélodies simples qui battent le retour du printemps.?Maé qui consacre cette langueur passagère qu’on découvre avec l’été. L’un dans l’autre, le petit bonhomme du Sud provençal, l’enfant de Carpentras, tient plutôt bien la route. Foin de grandes déclarations sur l’existence ou de caprices people. Maé l’assure à chaque interview: sa vie, ses deux enfants, son job, ses amis, tout cela reste «ordinaire». Et seul son goût de la scène fait état d’un caractère autrement agité, axé sur son ego à ressort. Sur scène, Maé sautille avec sa guitare, roule des yeux, sourit à pleines dents. Habile dans son art, Maé reste ce héros d’un art populaire sans grandes prétentions. Maé, pour autant, n’a rien d’un naïf et gère sa carrière d’une main de maître…

Christophe Maé 23 et 24 mars, 20 h, Arena. infos: livemusic.ch

(TDG)