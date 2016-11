Cantatio, un ensemble dans «La Tempête»

Il passe en revue le programme du concert comme un enfant montrerait ses jouets secrets. Attablé à un bistrot genevois, John Duxbury plonge les mains dans sa sacoche et en tire, l’une après l’autre, les partitions de son dernier projet musical, annotées ici et là par des signes colorés et par de courtes indications. Il parcourt en vitesse ces pages qui portent les traces d’un vécu et s’arrête sur tel passage significatif, dont il chante «sottovoce» la ligne principale. Voix de multiples ensembles de renom en Angleterre, puis chef de chœur et fondateur, en 1984, de l’Ensemble Cantatio, le Britannique affiche donc un enthousiasme solide pour ses aventures musicales.

Celle qui l’attend – la deuxième de la saison – aura un allant littéraire certain, puisqu’elle fera des clins d’œil appuyés à Shakespeare, dont on commémore cette année le 400e anniversaire de la disparition. Du dramaturge anglais, Duxbury a choisi La Tempête, œuvre qui a connu des adaptations par grappe à travers les siècles et qui a inspiré de nombreux compositeurs. «On peut considérer cette pièce comme un testament spirituel de l’auteur. L’île de Prospero concentre à elle seule les questionnements et les obsessions de Shakespeare: le conflit entre le bien et le mal, notamment, cristallisé dans un contexte chargé à la fois de mystère et d’utopie.»

Pour illustrer cet univers imaginaire, voilà alors La Tempête telle que l’a adaptée Henry Purcell. Une œuvre exigeante, raffinée et riche, qui «requiert une grande attention sur le plan des sonorités, où l’on entend dans certains passages tout ce que le compositeur doit à Monteverdi», note le chef de chœur.

A ce plat de résistance, servi en deuxième partie de soirée, font écho deux pièces relativement courtes en ouverture. Les Three Shakespeare Songs, que Ralph Vaughan Williams a composées en 1951. Et ses quasi contemporaines Songs of Ariel (1950) de Frank Martin, œuvre, celle-ci, qui déploie aussi des pans de mystère et dont on retrouve les traits d’humour qui caractérisaient l’écriture du compositeur suisse.

Ensemble Cantatio, en concert au Temple de Saint-Gervais, ma 29 nov. à 20h. https://cantatio.ch

(TDG)