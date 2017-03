Camping payant pour festivaliers en quête de confort

Des cabanons de toutes les couleurs, avec des matelas, des vrais! Nommée le Pal’Asse, la première zone payante verra le jour cet été dans le célèbre camping de Paléo, par ailleurs toujours accessible sans surtaxe aux détenteurs d’un abonnement festivalier.

C’est pour répondre aux capacités insuffisantes de l’hôtellerie locale, qui n’a pas assez de lits à disposition pour satisfaire les spectateurs soucieux de leur confort, que Paléo a imaginé un secteur tarifé en marges des tentes. C’est le constat également qu’une tranche du public a vieilli et ne souhaite plus additionner les kilomètres entre son chez soi et l’Asse.

Les organisateurs ne s’en cachent pas: ils cherchaient une solution financièrement acceptable. Pas question d’acheter un matériel réputé onéreux. Et faute d’avoir trouvé dans la région une entreprise ad hoc, Paléo a fait appel à un opérateur anglais. Ce dernier se charge des maisonnettes, s’occupe de la vente et organise les prestations. Tandis que Paléo met sur pied les sanitaires et installe le courant électrique.

De tels aménagements, peu spectaculaires mais importants aux yeux des organisateurs, concerneront également la zone dévolue aux camping-cars. En proposant, moyennant paiement, l’évacuation des WC et l’eau courante notamment, la manifestation répond là aussi à une demande en hausse de la part des plus âgés, qui aspirent à plus de confort.

Ce faisant, Paléo suit, quoique discrètement encore, une tendance générale dont font preuve maints open airs européens: en plus de la programmation musicale, en plus des animations diverses telles que stands culinaires, restaurants, jeux, expos, discothèques, shopping, il est de bon ton également de fournir quelques extras aux festivaliers qui en ont les moyens. Un phénomène de gentryfication des festivals, qui transforme inexorablement la culture des concerts. Lesquels deviennent, à leur tour, des produits touristiques. Désormais, on choisit son festival comme on décide de se rendre à Venise ou dans les Alpes.

Mais Paléo a encore de la marge, loin des packages incluant l’avion, l’hôtel, le festival et une trempette à la mer si le cœur en dit, comme c’est le cas dans certaines manifestations de l’Est européen, en Croatie ou en Pologne. Là où les open air de niche, techno principalement, poussent comme des champignons, attirant une clientèle venue de toute l’Europe. Au contraire de Paléo, qui reste fréquenté par 90% de Romands. (TDG)