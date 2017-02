Au Grand Théâtre, le choix du chef prend du retard

C’est une question que tous les passionnés d’art lyrique se posent avec insistance. Qui succédera, dès la saison 2019-2020, à Tobias Richter au poste de directeur général du Grand Théâtre? Tandis que les auditions des candidats ont débuté voilà une dizaine de jours, on est désormais certain que l’heureux élu ne sera pas connu à proximité de Pâques, comme annoncé dans un premier temps. Magistrat en charge de la Culture et des Sports à la Ville de Genève, Sami Kanaan confirme ce qui se murmure dans les cercles proches de la maison lyrique: les travaux de la commission de nomination se prolongeront jusqu’à la fin du mois de juin. Les obligations professionnelles et les impératifs liés aux agendas des experts et des candidats seraient à l’origine de ce report.

Placée sous le signe d’une confidentialité stricte, la procédure est menée par le Bureau du conseil de fondation du Grand Théâtre. Selon nos informations, trois experts participent activement à la sélection: le fondateur et directeur du Verbier Festival, Martin Engstroem; le journaliste Gerhard Brunner, qui a œuvré au sein de plusieurs maisons européennes dans des postes liés à la direction; et, enfin, une figure d’Actori, la société mandatée en 2014 par la Ville pour réaliser une étude comparative et prospective sur le Grand Théâtre. «Nous avons reçu de nombreuses candidatures, note Sami Kanaan. Certaines spontanées, d’autres parvenues après des prises de contact avec les papables. Toutes nous ont été adressées dans le temps imparti.» R.Z.

(TDG)