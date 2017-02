Aretha Franklin, un dernier album et la retraite

La légende du gospel Aretha Franklin, qui aura 75 ans le mois prochain, a annoncé qu'elle s'apprêtait à enregistrer son dernier album, produit en partie par Stevie Wonder. Elle mettra ensuite un terme à sa carrière en studio.

La chanteuse a commencé à enregistrer ses premiers albums à l'âge de 14 ans, dans l'église de son père pasteur baptiste. Elle veut à présent passer davantage de temps avec ses petits-enfants. «Cela va être ma dernière année», a déclaré la diva à la télévision locale de Detroit WDIV. Elle a précisé qu'elle allait bientôt enregistrer son dernier album dans un studio de la ville, Stevie Wonder produisant plusieurs morceaux.

Aretha Franklin, célèbre notamment pour une reprise du titre «Respect» d'Otis Redding, reste cependant toujours ouverte à l'idée de donner quelques concerts. «Je me sens très très satisfaite quand je vois où ma carrière a commencé, et où j'en suis à présent», a-t-elle repris. «Mais je ne vais pas m'en aller et juste m'asseoir sans rien faire. Ce ne serait pas souhaitable non plus».

Problèmes de santé

La chanteuse aux 18 Grammy Awards, les récompenses les plus prestigieuses de la musique aux Etats-Unis, a dû annuler plusieurs concerts ces dernières années en raison de problèmes de santé.

Elle doit se produire le 19 avril à l'occasion de l'ouverture du festival de cinéma de Tribeca, à New York, après la diffusion d'un documentaire sur le dénicheur de talents Clive Davis qui l'avait aidée à ressusciter sa carrière dans les années 1980 en l'orientant vers les fans de pop music.

Aretha Franklin avait aussi chanté «Amazing Grace» devant le pape François lors de sa visite à Philadelphie en 2015.

