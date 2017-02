Antigel: country douce, sons océaniques et rap sensuel

Timbre de velours et tessiture haute, Karl Blau n’a rien à envier aux grands patrons de la country pop, Willie Nelson, Harry Nilsson et consorts. Ce chanteur originaire de l’Etat de Washington, sur la côte Pacifique des Etats-Unis, bourlingue depuis vingt ans déjà. S’il a tâté de tous les styles, c’est dans le registre rural qu’il excelle aujourd’hui. Et ainsi qu’Antigel le présente pour un concert intimiste dimanche à la Webster University de Bellevue, à 20 h 30. Karl Blau, qui transporte dans ses bagages des trésors de mélodies arrangées avec sucre et piment. Il faut écouter sa reprise frémissante du Fallin Rain de Link Wray et se laisser bercer par le chant sensuel, l’orchestre ondoyant. Héritier probable du laisser-aller splendide d’un J.J. Cale, proche par son évanescence des climats si cher à Lambchop, Karl Blau vaut bien une visite au fin fond du canton.

Beau et vaporeux dimanche en perspective, d’autant qu’un autre rendez-vous jouera, quelques heures plus tôt, la carte de l’immersion sensorielle. C’est dans un grand bain sonore concocté par Chris Watson que le public est invité dès 15 h (également à 17 h et 19 h, trois visites en tout) dans l’abri PC de l’école Robert Hainard à Bernex. Ingénieur du son pour la radio anglaise, cet ancien du groupe culte Cabaret Voltaire ramène du monde entier des sons naturels qu’il arrange à sa manière. A écouter allongé de préférence.

Et puis ensuite, on se réveille! Sur le coup des 21 h, le Grand Central, lieu festif du festival, à Pont-Rouge, rallume les lumières pour accueillir le phénomène canadien du rap, la jeune Tommy Genesis. Prévu initialement le 10 février, son concert aura lieu ce dimanche 5 février.

7e Festival Antigel divers lieux, jusqu’au 19 février. Infos: antigel.ch

(TDG)