A l'Alhambra, Magma orchestre sa fusion magistrale

«Ahm Knêma Hörr Néhêm…» D’une voix grave, tel le chantre d’un culte dont on aurait oublié le nom, Magma s’est lancé dès l’entame du concert, mercredi à l’Alhambra, dans une longue et puissante litanie musicale. Elle a duré près de deux heures et a compris en tout trois longues pièces composées dans les années 2000. Toutes écrites en kobaïen, cette langue imaginée par le fondateur du groupe, Christian Vander, batteur époustouflant de virtuosité et de force, 69 ans, toujours à son poste.

On écoute Ëmëhntëhtt-Rê, digression formidable sur un groove puissant, appelant ici des vocalises jazz, parfois classiques, presque un lied, ailleurs une chanson celtique. Trouvant là des notes inouïes, chaque instrument – basse, guitare, batterie, vibraphone et clavier – se mêlant aux chanteurs (deux hommes, deux femmes) avec une précision millimétrée, pour ne donner à la fin qu’une seule chose qui résonne, organique, tentaculaire. On appréciera encore Theusz Hamtaahk, avec ce passage renversant, Slibenli Dëh Theusz, les voix d’hommes lancées dans une psalmodie gutturale, obsédante.

Près d’un demi-siècle après la naissance du groupe français, on pouvait se demander quelle place, quel impact la musique de Magma occupe aujourd’hui. Au sortir d’une prestation magistrale, à peine entamée par l’aspect suranné des chœurs jazz, une certitude: Magma reste un géant de créativité et de maîtrise musicale, parfaitement dans son temps.

(TDG)