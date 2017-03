A Palexpo, Metallica forgera un record

Tout va bien pour les inventeurs du thrash metal. Installé par un heureux enchantement dans le club très fermé des monstres de stade (sa musique étant moins familiale que, disons, Sting ou Coldplay), le groupe de Los Angeles savoure le succès de son dernier album en date, Hardwired… To Self-Destruct, millionnaire en ventes depuis sa sortie en novembre. Une première tournée open air est en cours; une seconde fournée de salles est annoncée pour le printemps de l’année prochaine.

Dans le cas de la Suisse, l’unique date nationale se tiendra le 11 avril 2018 à Palexpo, pour un record espéré de 20'000 spectateurs payants réunis sous un même toit. «Avec Paris-Bercy et l’O2 de Londres, il n’y a pas beaucoup d’endroits dans le monde pouvant accueillir une telle foule», se réjouit Michael Drieberg, dont la société Live Music Production (LMP) s’est associée au géant Live Nation pour organiser l’événement. Le complexe genevois avait déjà flirté avec le gigantisme en 2009, en recevant Depeche Mode. «Ce sera différent, promet le boss de LMP. La tournée de Metallica inclura une scène centrale et circulaire et comportera des éléments d’exposition retraçant le parcours du groupe.»

Chaque billet offrira, en prime, un accès digital au dernier album. Pas la première astuce des Californiens empereurs de l’industrie métallique, aussi habiles dans l’empilement des riffs que dans l’entassement des liasses.

Genève, Palexpo 11 avril 2018 Location dès le ve 24 mars: ticketcorner.ch www.metallica.com (TDG)