A Champéry, la belle ascension des Rencontres musicales

Les cimes alpestres et la musique classique font décidément bon ménage à la belle saison. L’axiome, dont on peut observer les réussites dans plusieurs épicentres suisses, opère avec autant d’efficacité à Champéry, où les Rencontres musicales renouvellent depuis dix-huit ans une présence qu’on pourrait qualifier de discrète et ambitieuse. Ici, dans le Val-d’Illiez, la passion d’un mélomane averti – Luis Mendes de Leon président et fondateur des Rencontres – a donné lieu à une manifestation qui a évolué à travers les éditions sans rien perdre de sa convivialité. De vitrine pour musiciens régionaux, la plupart du temps des amateurs éclairés, le rendez-vous a progressé jusqu’à devenir un carrefour pour artistes confirmés sur la scène nationale et internationale.

On trouvera des traces tangibles de cette belle ascension dans l’affiche de l’édition qui ouvre ses portes aujourd’hui. D’emblée, la programmation signée par Véronique Vielle frappe un grand coup, en invitant dans les hauteurs valaisannes l’ensemble Gli Incogniti et sa fondatrice, la violoniste Amandine Beyer. Grande spécialiste de l’approche historiquement informée, la musicienne a su se découper une place de choix au sein de ceux qui ont renouvelé l’approche du répertoire baroque. Son programme? Les Quatres Saisons de Vivaldi, pièce universelle qu’on pourra savourer sur instruments d’époque.

L’affiche dit aussi l’attachement que porte le festival à la scène nationale. «Nous tenons à faire de la place à ces artistes suisses qui ont souvent parfait leur formation à l’étranger et qui font une belle carrière internationale, note Véronique Vielle.» Les projecteurs se tourneront alors vers la violoncelliste Estelle Revaz, qui sera flanquée le 6 août par cinq complices pour un concert qui fera la part belle à Schubert et à Astor Piazzolla. La soprano Estelle Poscio sera elle aussi de la partie (8 août), en compagnie de la pianiste Lauriane Follonier et du clarinettiste Ralph Manno. Tout comme la pianiste Beatrice Berrut, qui présentera notamment une transcription personnelle de l’émouvant «Adagietto» de la Cinquième Symphonie de Mahler.

Enfin, à Champéry on pratique le hors-piste, en introduisant une touche de jazz: le grand René Urtregger – des collaborations avec Dizzy Gillespie, Sonny Rollins et d’autres – fera un passage attendu avec son trio. Son excursion suivra les traces d’un autre monument: Miles Davis.

Rencontres musicales de Champéry, du 31 juillet au 12 août. Rens. www.rencontres-musicales.ch

(TDG)