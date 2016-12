Mort de l'écrivain et académicien Michel Déon

L'écrivain et académicien français Michel Déon est décédé mercredi à l'âge de 97 ans, a indiqué la secrétaire perpétuelle de l'Académie française Hélène Carrère d'Encausse. «C'est une grande perte pour l'Académie. Il en était la mémoire et la conscience», a-t-elle estimé.

Michel Déon est décédé d'une embolie pulmonaire, en Irlande où il résidait depuis plus de trente ans, a précisé l'éditeur Olivier Frébourg, un ami de la famille. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, surtout des romans, dont «Les poneys sauvages» et «Le taxi mauve», adapté au cinéma avec Philippe Noiret et Charlotte Rampling.

Le nom de cet homme de droite, ancien secrétaire de rédaction à l'Action française, journal royaliste, était rattaché au mouvement des «Hussards», un courant littéraire des années 50-60 anti-gaulliste et opposé aux existentialistes. Il en était le dernier représentant. (ats/nxp)